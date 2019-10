Cikkünk frissül

Nem adta vissza kispesti képviselői mandátumát péntek délig Lackner Csaba szocialista politikus, ezért a párt elnöke, Tóth Bertalan kezdeményezte kizárását. Tóth a Facebook-oldalán jelentette be a hírt:

Lejárt a határidő. Miután az MSZP Országos Elnökségének felszólítására Lackner Csaba nem nyilatkozott az önkormányzati képviselői mandátuma sorsáról, ezért az Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsánál kezdeményeztem Lackner Csaba pártból való kizárását, amely nyolc napon belül hozza meg a döntését.

Tóth megismételte, "akár igazak a vádak, akár nem, meg kell adni a lehetőséget, hogy megvédje magát a képviselő, de azt éreznie kellene, hogy a vele szemben megfogalmazott vádak a közösségünkre nézve is súlyos terhet jelentenek, ezért tudnia kellene, mi a kötelessége."

A Magyar Nemzetben jelent meg egy videó, illetve több hangfelvétel még az önkormányzati választási kampányban, amelyen a lap állítása szerint Lackner Csaba látható és hallható. A videón látható férfi kokainnak tűnő anyagot rendezget, a hangfelvételen pedig súlyos korrupciós vádak hangzanak el, amelyek a kispesti polgármestert, Gajda Pétert is érintik. Lacknert október 13-án újraválasztották, utána bejelentette, felfüggeszti párttagságát.

A kizárása nem jelenti azt, hogy a mandátumát is vissza kellene adnia, tehát önkormányzati képviselő még maradhat.

Azt nem tudni, hogy az MSZP miért pont most lépett, az ügyben keressük Tóth Bertalant, amint válaszol, a cikket frissítjük. Megkerestük Gajda Péter polgármestert is, de egyelőre onnan sem érkezett válasz. Lackner Csaba tagadja bűnösségét, szerinte manipulált felvételekkel lejárató kampány folyik ellene, ahogy Gajda Péter is visszautasította a korrpució vádját. Gajda a kampányban azzal hárított, a felvételen nem ismeri fel Lacknert.

Mindenki feljelentést tett

A Magyar Nemzetben megjelent cikkek miatt feljelentést tett Lackner Csaba és Gajda Péter, illetve a Transparency International is. A szervezet szerint ha igaz, ami elhangzik, az számos bűncselekmény gyanúját veti fel, de az is, ha manipulált a felvétel.

Egy XIX. kerületi ügyben szeptember közepe óta nyomoz a rendőrség gazdasági vesztegetés bűntette miatt, miután egy ki nem fizetett vállalkozó feljelentést tett. Ezt lapunknak megerősítette a BRFK, a nyomozás 10 nappal ezelőtti kérdésünkkor ismeretlen tettes ellen folyt. A mai fejlemények után ismét rákérdeztünk a BRFK-nál erre a nyomozásra, illetve arra, hogy a többi feljelentés után indítottak-e eljárást, kérdésünket az Országos Rendőr-főkapitánysághoz továbbították. Amint az ORFK válaszol, a cikket frissítjük.

Kapcsolt képünkön Lackner Csaba (balra) és Gajda Péter szerepel.