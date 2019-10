Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dae81b69-f8a0-41ce-8ae4-6f99199263c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri vonalon meghosszabbodhat az esti vonatok menetideje.","shortLead":"A győri vonalon meghosszabbodhat az esti vonatok menetideje.","id":"20191007_Szarvast_gazolt_egy_vonat_Bicske_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dae81b69-f8a0-41ce-8ae4-6f99199263c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69e8f8-2084-4819-afa3-175209a748bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Szarvast_gazolt_egy_vonat_Bicske_kozeleben","timestamp":"2019. október. 07. 20:23","title":"Szarvast gázolt egy vonat Bicske közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek szerint csak választás előtti hergelés.","shortLead":"Kovácsné Zsíros Piroska azért kelt ki magából, mert Szeged polgármestere egy interjúban nyugdíjasozott. A levél többek...","id":"20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351679af-3ca4-4df0-9ab3-a336851fe87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_botka_laszlo_szeged_kezzel_irt_level_nyugdijas","timestamp":"2019. október. 08. 20:05","title":"Botkát támadó, kézzel írt levelek landolnak a postaládákban Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e40d85-3c23-4fcd-ba6f-06aa1a7cb3bc","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","timestamp":"2019. október. 07. 10:52","title":"Főzzön velünk! – eritreai zigni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják \"néhányszor\".","shortLead":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják...","id":"20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15229f2a-a367-417b-a07d-1c7c30184c23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","timestamp":"2019. október. 07. 12:03","title":"Hogy bírja a a Samsung telefonja, ha 120 000 alkalommal kinyitják? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d7e192-8db7-42f4-866e-952b8a744aaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Honvédség is csatlakozott az internetes Tetris Challenge nevű kihíváshoz. Saját fotójukra még egy helikopter is felfért.","shortLead":"A Magyar Honvédség is csatlakozott az internetes Tetris Challenge nevű kihíváshoz. Saját fotójukra még egy helikopter...","id":"20191007_magyar_honvedseg_helikopter_tetris_challenge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d7e192-8db7-42f4-866e-952b8a744aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f484de-405f-4385-bac0-ba2e07c81410","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_magyar_honvedseg_helikopter_tetris_challenge","timestamp":"2019. október. 07. 15:15","title":"Nézze csak, a Magyar Honvédség is megcsinálta a kipakolós fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","shortLead":"A korábbi magyar válogatott labdarúgó várhatóan nem hosszabbít a Chicago Fire-rel.","id":"20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f289e298-acbf-401d-9f64-79e23c086b03","keywords":null,"link":"/sport/20191007_nikolics_nemanja_chicago_fire_amerika_foci","timestamp":"2019. október. 07. 10:06","title":"Gólpasszal búcsúzott el Amerikától Nikolics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","shortLead":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","id":"20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76914443-13a5-4420-a42c-a0aadddfa383","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","timestamp":"2019. október. 07. 10:10","title":"A felfedezők bőrébe bújthatunk: Budapestre érkezik a Tutanhamon-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","shortLead":"Az Instagram keddi közleménye szerint már a képmegosztón is aktiválható a szemnek kíméletesebb sötét téma.","id":"20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea79f670-7a82-41bb-9a70-a6d8095cc5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4251ba-d68e-4337-a396-ffa9e1d5e5ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_android_10_ios_13_instagram_sotet_mod_dark_mode","timestamp":"2019. október. 08. 18:23","title":"Megjött az Instagram sötét módja, Androidon és iOS-en is megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]