Eldurvult az átadás-átvétel Dunaújvárosban: az új összetételű önkormányzat személyes és közérdekű adattal való visszaélés és lopás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután a hivatalból eltűnt három merevlemez. A Magyar Hang korábban azt írta, Cserna Gábor eddigi polgármester, Szepesi Attila eddigi alpolgármester, illetve a polgármester kabinetfőnökének gépéből hiányoznak a winchesterek.

Az új polgármester, Pintér Tamás péntek délután a hvg.hu-nak azt mondta, tudomása szerint egyik winchester sem került elő eddig, és a három emberből csak Szepesi Attila reagált a jegyző megkeresésére.

Pintér Tamás © Facebook / Pintér Tamás

Szepesi azt írta, hogy a választás éjszakáján este 10-kor elhagyta az irodáját, ahol azóta sem járt, majd a számítógépe merevlemezét a személyes irataival együtt két nap múlva megkapta. A levélben nem tér ki arra, hogy ő kérte-e a merevlemezt vagy sem, mindenesetre azzal érvel, azon "nemzetbiztonsági adatok" vannak.

Ezek nem az önkormányzathoz kötődő adatok: Szepesi ugyanis a paksi atomerőmű felügyelőbizottságának tagja, illetve egy másik igazgatóságban is benne van. Azt írta, a merevlemezt csak akkor adja vissza, ha mindkét társaságtól írásos engedélyt kap arra, hogy ezeket az adatokat kiadhatja. Azt nem tudni, hogy ezen a merevlemezen mi van még.

Ezt a levelet hétfőn kapták, azóta semmilyen fejlemény nem történt - mondta Pintér.

A Transparency International szerint nagyon sántít az érvelés. Beszéltünk a szervezet jogi igazgatójával, Ligeti Miklóssal, aki több forgatókönyvet is lehetségesnek tart. Ha Szepesi az alpolgármesterségtől függetlenül volt felügyelőbizottsági tag – ahogy ez nagyon valószínű -, akkor jogszerűen tartja meg az adatokat, azokat nem köteles átadni. Az már egy másik kérdés, hogy minősített adatokat miért tárol önkormányzati gépen. Ez a minősített adatok védelméről szóló törvénnyel lehet ellentétes. A minősítésre jogosult (jelen esetben valószínűleg a bővítésért felelős miniszter) amúgy kivizsgálhatja, hogy jogszerűen került-e a merevlemezre a minősített adat, ha nem, az már büntetőbíróságig is elmehet.

© MTI / MTVA / Jászai Csaba

Ligeti felhívta a figyelmet arra is, hogy „nemzetbiztonsági adat” hivatalosan nem létezik, csak olyan, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok valamelyike által kezelt adat. Az ilyen adatnak a nyilvánosságát, és a más személynek történő átadását éppen a nemzetbiztonsági érdekek védelmére hivatkozással valóban meg lehet tagadni, de erre csak a titkosszolgálatok vezetői jogosultak. Ez viszont azt feltételezné, hogy Szepesi a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója. Nyilvánvalóan nem az, tehát lehet, hogy „csak be akart mondani valami nagyot.” A harmadik forgatókönyv, hogy a winchesteren az önkormányzat működésével összefüggő közérdekű adatok voltak, aminek elvitele közérdekű adattal való visszaélést valósít meg, ami szintén bűncselekmény.

Elképzelhető persze az is, hogy szimplán személyes adatokat – pl. családi fotókat – tárolt a merevlemezen, és ezért vitte haza az adathordozót. „A hivatali adattárolón személyes adatokat nem szabad tárolni és azt szó nélkül elvinni sem illik, de ha ez áll a dolgok hátterében, akkor maximum munkajogi fegyelmi vétséget megalapozó, rosszul időzített, neveletlen magatartás és nem valami súlyos jogsértés valósult meg. E miatt viszont kicsinyes dolog volna eljárást indítani” - mondja a jogi igazgató.

Máshol pitiánerebb húzások vannak

Óbudán már jogerősen Kiss László a polgármester, azonban a kerület hivatalos Facebook-oldalához még nincs hozzáférése. A polgármestertől megtudtuk,

jelenleg tárgyalások folynak a hivatalos kerületi Facebook-oldal jelszavának átvételéről,

Bús Balázs azt ígérte, hétfőig megkapják azt. Kiss nem részletezte, miért ebben a határidőben állapodtak meg, de azt mondta, ha ezt nem tartja be Bús, büntetőfeljelentést tesz. "Az egész olyan kicsinyes" - mondja Kiss.

Megtudtuk azt is, hogy a kerület internetes megjelenésének dizájnelemei (a kapcsolóra emlékeztető Ó betű) Bús Balázs tulajdonát képezik, eddig ezeket díjmentesen a kerület használatába adta, de a választás után visszavette azokat, így most a kerület címerét használják a Facebookon.

© Facebook / Óbuda Békásmegyer

Kiss arra is panaszkodott, hogy a kerület városrészeinek nevét viselő Facebook-oldalak - például Óbuda-Békásmegyer - még a Bús-féle dizájnelemeket használva posztolnak, azt a látszatot keltve, mintha hivatalos véleményt fogalmaznának meg, holott ez nem így van. Ezeket leszámítva nem volt semmi gond, a hivatalban sikerült nyugodt légkört kialakítani, a hivatal működik, személyi átalakítás később várható.

Arról, hogy a IX. kerületi átadás-átvétel miért marad emlékezetes, videót is forgattunk. A kerület korábbi korrupciós ügyeit feltáró új polgármesterrel, Baranyi Krisztinával ugyanis nem volt hajlandó kezet fogni a távozó fideszes Bácskai János, helyette különféle sérelmekre kezdett utalgatni.

Ahol a stáb zöme fölmondott

Elég kellemetlen helyzettel szembesült Déri Tibor momentumos újpesti polgármester: a városházán 40 ember mondott fel, köztük a polgármesteri és három alpolgármesteri kabinet emberei. Nem aggódik azon, hogy nagyon elhúzódna a kieső emberek pótlása:

akár már 30 napon belül felállhat a teljes stáb, és kezdődhet a munka.

A közszféra álláskereső oldalán, a Közigállás.hu-n feladott hirdetés mellett ők is keresnek új embereket. Ez már csak onnan nézve is érdekes, hogy pont a hivatalba lépő új polgármesterek érkezése előtt riogattak azzal több helyen, hogy majd az új vezetés kirúg "mindenkit." Pórul járt Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester is, ott a jegyzői iroda távozott. Az öt szakjogászt nem lesz könnyű pótolni. A hivatalos átadás-átvétel amúgy korrekten ment, az iratokat megkapták, ezeket elkezdik átvizsgálni, ezt teszik más önkormányzatokban is.

Niedermüller Péter © MTI / Balogh Zoltán

A teljességi igazolás azért nem árthat

"Korrekten ment minden" - mondta Soproni Tamás VI. kerületi polgármester megkeresésünkre. Egyelőre szkennelik a dokumentumokat, így nem tudja, vannak-e rejtett bombák a hátrahagyott iratokban. Hassay Zsófia előző polgármester aláírt egy teljességi igazolást (ami azt jelenti, hogy a távozó felelősséget vállal azért, hogy a tudomása szerint létező összes dokumentumot átadták), csakúgy mint Óbudán Bús Balázs és Ferencvárosban Bácskai János. Ez önkormányzati szinten nem kötelező, több új polgármester viszont szükségét érezte ennek.

Az I. kerület új polgármestere, Váradiné Naszályi Márta nem tud arról, hogy a budavári szervezetben tömegesen mondtak volna fel a munkatársak. A csütörtöki átadás-átvételnél kért egy részletes állománytáblázatot, amiből pontosan kiderül, volt-e bármilyen személyi változás. Annyi viszont máris biztos, az eddig jegyző, Herpai-Nagy Teodóra már „nincs állományban”, ezek szerint ő távozott posztjáról a fideszes polgármester, Nagy Gábor Tamás választási bukása után.

Azt gondolhatnánk, hogy pár munkatárs távozása óhatatlan egy önkormányzati vezetőváltásnál, de ez nem így van: László Imre újbudai polgármester azt mondja a hvg.hu-nak, nem volt semmilyen cirkusz, és senki nem távozott a hivataltól. A választási eredményt nem óvták meg, annyi történt, hogy az előző vezetés kihasználta a törvény szerint járó maximális időkeretet, a 8 napot.

Nem terveznek lefejezéseket

Józsefváros megválasztott polgármestere, Pikó András múlt héten arról számolt be, hogy "távoztak az aláírói joggal rendelkező vezetők a kerületből, emiatt káosz alakulhat ki", de ezt nem sokkal később cáfolta a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ezt leszámítva semmi izgalom nem volt, az átadás-átvétel rendben ment - tudtuk meg Békési Zsuzsa sajtóstól.

Sok frissen megválasztott ellenzéki polgármester számolt be hasonlóan zökkenőmentes folyamatról, a miskolci városvezető, Veres Pál szerint egyenesen "példértékű" volt a folyamat, konstruktív egyeztetés folyt az előző vezetéssel. A városházáról, a hivatalból egyelőre hivatalosan senki nem akar távozni, bár Veres tud arról, hogy egyesek a távozásukat fontolgatják. A jegyző természesen kivétel: ő ugyanis Alakszai Zoltán, akit a Fidesz indított polgármester-jelöltként. Alakszai kompenzációs listán bekerült a képviselő-testületbe, ami önmagában is összeférhetetlen a jegyzői poszttal.

Veres Pál és Alakszai Zoltán © MTI / Vajda János

Az új vezetés szakmai alapon mindenkivel együtt tud és kíván dolgozni, nincs tisztogatási szándék, de Veres azt mondja, tiszteletben tartja azt is, ha valaki politikai alapon távozna. Biztosan lesznek olyan bizalmi alapon működő pozíciók is, ahol muszáj váltani, ahogyan a városi cégek élén is várhatóak cserék, de alacsonyabb szinteken nem várható itt sem tisztogatás - mondja Veres.

Hasonlókról számolt be Mirkóczki Ádám jobbikos egri polgármester: mindent megkapott, amit a törvény előír, most el fog indulni egy akár hónapokig is eltartó átvilágítás. Mirkóczki azt mondja, nem tervez „mészárszéket”, pár váltás persze lesz bizalmi posztokon a kabinetben, de a szakdolgozókkal együtt akar működni. „Egyelőre nyugalom van”, mondja a polgármester, elképzelhetőek távozások, de tömeges elvándorlást Mirkóczki nem tapasztalt. Hódmezővásárhelyen a polgármester nem lett új, csak a helyzet: közgyűlési többséggel a háta mögött Márki-Zay Péter az alakuló ülés után azonnal visszahívta az önkormányzati cégvezetőket. A Fidesz szerint ez politikai tisztogatás volt, Márki-Zay viszont azzal érvelt, régóta ismertek voltak a szabálytalanságok, de eddig a fideszes többség gátolta a váltást.