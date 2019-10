Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két zenész újra jóban van, együtt fociznak, és egy jövőbeni Majka&Curtis formáció sincs kizárva. A drogproblémái ország-világ előtti kiteregetéséért azonban Curtis ma is elítéli barátját.","shortLead":"A két zenész újra jóban van, együtt fociznak, és egy jövőbeni Majka&Curtis formáció sincs kizárva. A drogproblémái...","id":"20191024_Majdnem_szent_a_beke_Curtis_es_Majka_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d84a436-4a3d-42e5-99a0-c6bba882a9d8","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Majdnem_szent_a_beke_Curtis_es_Majka_kozott","timestamp":"2019. október. 24. 08:49","title":"Majdnem szent a béke Curtis és Majka között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","shortLead":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","id":"20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e535f-93d2-4697-b17d-308a9a2589cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","timestamp":"2019. október. 23. 15:33","title":"A NASA vezetője szerint 2035-ben szállhatnak le az első emberek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","shortLead":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","id":"20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb247195-89be-44f8-a546-a09296698f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","timestamp":"2019. október. 24. 15:07","title":"Az M1-esen gyalogolt egy férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De \"legalább\" a sofőrnek sem volt jogosítványa.","shortLead":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De...","id":"20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993d07a-7ca8-4da8-9fda-dfa962834c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 24. 08:52","title":"Mint az állatorvosi ló, olyan autót fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már nem lesz.","shortLead":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már...","id":"20191024_borkai__magyar_z__mob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fad2ed-75fd-432c-bcc2-8e6109ecb719","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_borkai__magyar_z__mob","timestamp":"2019. október. 24. 14:59","title":"Megerősítette a MOB: Borkai már nem tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2797440f-b8fa-4053-ad34-0bc8d2b4687c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November elsején nyit a negyedik Arcadia Játéktermi Kiállítás, amely 300-nál is több gépet, köztük elsősorban flippereket és klasszikus videójáték kabineteket vonultat fel. Minden gép szabadjátékra állítva várja majd a látogatókat. És jön Ori is!","shortLead":"November elsején nyit a negyedik Arcadia Játéktermi Kiállítás, amely 300-nál is több gépet, köztük elsősorban...","id":"20191024_Budapestre_jon_a_Hobbitfilmek_Ori_torpjet_alakito_szinesz__o_lesz_a_jatektermi_kiallitas_sztarvendege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2797440f-b8fa-4053-ad34-0bc8d2b4687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01428e0-a633-4a48-b3a2-6ba866bf19d4","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Budapestre_jon_a_Hobbitfilmek_Ori_torpjet_alakito_szinesz__o_lesz_a_jatektermi_kiallitas_sztarvendege","timestamp":"2019. október. 24. 17:36","title":"Budapestre jön a Hobbit-filmek Ori törpjét alakító színész ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e heti cikkében a HVG.","shortLead":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e...","id":"20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a07d5-19c6-47cc-955d-924dbc4e00f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","timestamp":"2019. október. 24. 12:56","title":"Orbán szövetségesei körében is értetlenséget okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]