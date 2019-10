Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de olyan hely is akad, ahol csak 20 ezer forint. A KSH most publikált adatai alapján megnéztük azt is, mennyire drágult a bulinegyed, valóban káros-e a reptér közelsége, és hogy a vidéki városok ingatlanpiacán mit jelentenek a gyárépítések.","shortLead":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de...","id":"20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5328e5-58c0-4d43-bdf5-ecf61b4fe47d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","timestamp":"2019. október. 26. 17:00","title":"Nyolcvanszoros az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb magyar utca között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","shortLead":"Az ötven játszóelemet úgy válogatták össze, hogy korosztályonként fejlesszék a gyerekek képességeit.","id":"20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8295947d-eb21-4cfa-99ce-230751bddb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d2ba6e-0fae-4bec-a0a3-772cae835ab9","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Varosliget_Nagyjatszoter_gyerekek","timestamp":"2019. október. 27. 15:41","title":"Birtokba vették a gyerekek a városligeti Nagyjátszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd51d03-baa3-40e5-9f04-82c1c1bec8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","timestamp":"2019. október. 26. 17:18","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt tömeges karambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be a Pentagon.","shortLead":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be...","id":"20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac945e-d975-43da-b10b-82e06f8a4337","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","timestamp":"2019. október. 27. 21:53","title":"Két év után visszatért a Földre a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Türingia tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések szerint.","shortLead":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi...","id":"20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600461ac-ebb4-49cd-b8ad-11f9ed421abd","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","timestamp":"2019. október. 27. 19:30","title":"Német tartományi választás: posztkommunisták az elsők, az AfD a második","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","shortLead":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","id":"20191027_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46dfdfc-9006-4964-b478-6faf5fc057f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_","timestamp":"2019. október. 27. 14:30","title":"Trump bejelentette, meghalt az Iszlám Állam alapítója és elsőszámú vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia Egyetem szakemberei kiderítették, hogy azok a terhes nők, akik akár fiziológiai, akár pszichés stressztől szenvednek, sokkal több esetben szülnek lányt, mint ahogyan azt a statisztika indokolná.","shortLead":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia...","id":"201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c359e07-7f0f-417a-a5c8-ce99462e4664","keywords":null,"link":"/360/201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","timestamp":"2019. október. 28. 10:00","title":"Csak nyugalom! Kisebb eséllyel szül fiút, aki stresszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","shortLead":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","id":"20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb7eb7-d139-41de-9c25-e4af95e37369","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","timestamp":"2019. október. 27. 11:16","title":"Fejjel lefelé, a roncsok közé szorulva várt nyolc órát a sofőr, hogy megtalálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]