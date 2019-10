Alkotmányjogi panaszt nyújtott be a lúgos orvos néven elhíresült Bene Krisztián, akit tavaly júliusban ítélt el jogerősen a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A beadványa szerint helyrehozhatatlan károkat okoz neki a helyzet fenntartása, írta a 168 Óra.

A panaszt Bene megbízásából egy ügyvéd nyújtotta be az Alkotmánybírósághoz. Az indoklás szerint alkotmányellenes a Kúria hivatkozása és ítélete, és kérte, hogy semmisítsék meg a jogerős ítéletet, az ügyet pedig tárgyalja újra a harmadfok. A panaszt még 2018 novemberében nyújtották be, a mai napig elérhető az Alkotmánybíróság honlapján.

A Kúria arra hivatkozott, hogy az új büntetőeljárási törvény (Be.) nem hagyja, hogy akár a másodfokon megállapított tényállást, akár a minősítést módosítsák. Ezért csak a büntetés kiszabásával tudtak foglalkozni, amelyet két évvel megemeltek a másodfokhoz képest.

A hivatkozás szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget semmilyen, még korlátozott felülvizsgálatra sem. Azt mondják, Bene emiatt esett el a valódi felülvizsgálattól, így sérült a tisztességes bírói eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joga.

A panaszban kérik, hogy függesszék fel a 2018-ban jogerőre emelkedett börtönbüntetés végrehajtását, mivel az Bene Krisztián számára visszafordíthatatlan károkat okozott.

A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Facebook oldal elérte Dr. Gál Andrást, Renner Erika sértetti képviselőjét, aki azt mondta, a tettes 19-re húzott lapot.

„Azt gondolja, hogy a közel 7 éve történt bűncselekménye miatt rosszabbul már nem járhat, mint a jogerősen kiszabott 11 év. Felmentésben józan ésszel nemigen gondolkodhat, de abban igen, hogy súlyosítani már nem fognak és talán a kapanyél is elsülhet, hátha enyhítenek. Ebben azonban téved. A Kúria - ha az új Büntetőeljárási törvény, mely a jogerős ítélet előtt 12 nappal lépett hatályba, a legsúlyosabb elkövetett bűncselekménye vonatkozásában nem zárta volna el az érdemi felülvizsgálattól - azt gondolom hozzányúlt volna a minősítéshez is, és eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés kísérletében, annak is minősített esetében ítélte volna el, ami jelentősen súlyosabb bűncselekmény. Ha az AB helyt ad a panasznak, akkor hatodszorra is nekifutunk, illetve mindannyiszor, ahányszor csak szükséges…"

Bene Krisztiánnak egyébként a rossz börtönkörülmények miatt egy 2019. február végi végzés szerint 591 ezer forint kártérítést ítéltek meg. A 168 óra információi szerint az ügyet november 5-én tárgyalja az Alkotmánybíróság.

Az ítélet szerint az orvos 2013 márciusában maró lúggal öntötte le volt barátnője, Renner Erika nemi szervét és altestét, később az öntudatlan, égési sérülésektől szenvedő áldozatot bevonszolta a fürdőszobába, elvette telefonját és laptopját, rázárta az ajtót és magára hagyta. A Kúria döntése szerint az előre kiterveltség, a különösen aljas cél és elkövetés mellett figyelembe vették azt is, hogy a támadás akár Renner Erika halálával is végződhetett volna. A támadás súlyos egészségromlást és maradandó károsodást okozott a nőnek, aki közvetett életveszélybe került.

Súlyosbító körülmény volt, hogy a vádlott, az orvosi esküjét megszegve, tudását felhasználva követte el a bűncselekményt.