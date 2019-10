Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"A weboldaluk fél egy óta áll, és az applikáció sem úgy működik, ahogy kellene.","id":"20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2c2b20-bddf-485c-9865-8a3b5821b988","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ryanair_honlap_karbantartas_mobilapp_foglalas","timestamp":"2019. október. 30. 12:42","title":"Valami nincs rendben a Ryanair rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most látszik, hogy nem vetik el az ötletet.","shortLead":"Egyelőre nem árulta el a Samsung, hogy lesz-e konzumer termék a keresztbe hajtható okostelefonból, de az már most...","id":"20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d848f0d0-0209-4366-9c2a-ba24b4279c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_samsung_osszehajthato_okostelefon_samsung_fejlesztoi_konferencia_sdc_2019","timestamp":"2019. október. 30. 13:03","title":"Keresztbe hajlítható okostelefont villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","shortLead":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","id":"20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583b32b3-6ff4-4737-b991-7cea686c653a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","timestamp":"2019. október. 30. 21:48","title":"Meghalt a mellette ülő lánya, a bíróság a „feldolgozhatatlan veszteség” miatt nem küldte börtönbe az asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A londoni parlament alsóháza megszavazta az előrehozott parlamenti választás kiírását. December 12-én voksolnak újra a britek.","shortLead":"A londoni parlament alsóháza megszavazta az előrehozott parlamenti választás kiírását. December 12-én voksolnak újra...","id":"20191029_brit_parlament_boris_johnson_elorehozott_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae61e614-bee2-4e40-a234-2912550d7501","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_brit_parlament_boris_johnson_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 29. 21:40","title":"Megszavazta a brit parlament, jöhet az újabb választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és a fúrógép megszereléséért.","shortLead":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és...","id":"20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596418fd-165b-4e4a-bf87-79685b7c95ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","timestamp":"2019. október. 31. 08:38","title":"Két fóliasátorban termesztett füvet a tatabányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el.","shortLead":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és...","id":"20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f89671-edc9-4c71-b266-b8e29303b668","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","timestamp":"2019. október. 31. 10:11","title":"Az FBI segítségével Amerikában fogták el egy bűnszervezet magyar vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0942da39-f446-4952-8906-18de655d9f75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egy főre jutó emlékművek számában jelentően előrelépett Magyarország, ennek köszönhetően végre újra van múltunk, még ha a jövőképek tekintetében a Bonanza Banzai-slágerekével vetekszik is szép hazánk. Most az egyre inkább Tisza István szerepében tetszelgő Kövér László az 1918–1919-es forradalmakra emlékező, Horthy-kori Nemzeti Vértanúk emlékművét avatja újra, amely legalább nem kortárs műalkotás, emiatt nem viseli magán a NER kedvenc művészeti stílusának, a szkopjei neoklasszicizmusnak a nyomait, ellenben igazán hazug monumentum. ","shortLead":"Az egy főre jutó emlékművek számában jelentően előrelépett Magyarország, ennek köszönhetően végre újra van múltunk, még...","id":"201944_a_tortenelemhamisitas_emlekmuve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0942da39-f446-4952-8906-18de655d9f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ff6f36-584c-4097-9fba-414f71984b4a","keywords":null,"link":"/360/201944_a_tortenelemhamisitas_emlekmuve","timestamp":"2019. október. 31. 09:25","title":"Csunderlik Péter: A történelemhamisítás emlékműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is érdekes, mit sikerül kifőznie a videomegosztó egyik kitalálójának, aki új dolgon töri a fejét.","shortLead":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is...","id":"20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e23d2ba-c812-4652-af3b-81dedc536ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","timestamp":"2019. október. 30. 08:03","title":"Ingyenes új oldalt indít a YouTube kitalálója, ez is nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]