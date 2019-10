Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még az ellenzéki összefogás jelöltjeit is meglepte, milyen sikerrel szerepeltek az önkormányzati választáson Miskolcon. Polgármester-jelöltjük, Veres Pál a szavazatok 80 százalék körüli feldolgozottságánál rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, hogy kommentálja az eredményeket: azt, hogy a szavazatok 54,8 százalékának megszerzésével ő lehet Miskolc új polgármestere. A Fidesz jelöltje, Alakszai Zoltán 40,8 százalékos szavazataránnyal várta az este végét.

„Ma este Miskolc győzött” – kezdte beszédét Veres Pál gimnáziumigazgató, az ellenzék polgármester-jelöltje. „Nagyon büszke vagyok és köszönöm azt a bizalmat, amit a miskolci választópolgárok rám ruháztak. Ez nagyon nagy felelősség. Én azt gondolom, hogy az a kampány, amit mi folytattunk, egy becsületes kampány volt, amiben végig kitartottunk amellett, hogy mi együtt, Miskolc valamennyi lakosával szeretnénk egy új, szép várost építeni, egy nagy Miskolcot megteremteni. Ennek érdekében kampányoltunk és ennek érdekében fogok dolgozni. A munka oroszlánrésze most következik, és én biztos vagyok benne, hogy szükségünk lesz minden olyan miskolci polgár segítségére, aki a városért tenni szeretne. Én együttműködöm mindenkivel, aki a város érdekében tenni akar velem” – fogalmazott Veres Pál.

Az eredmények nemcsak őt lepték meg. Kampánystábjának egyik tagja azt mondta, ők sem gondolták volna, hogy ennyi körzetet meg tudnak nyerni, köztük olyanokat is, ahol a kétezres évek közepétől mindig a Fidesz volt a befutó. Tizenkilenc miskolci körzetből tizennégyben szerezte meg a Velünk a Város Egyesület a szavazatok többségét, a Fidesznek mindössze négy körzet jutott, köztük kettő olyan, ahol – egy haláleset és egy visszalépés miatt – az ellenzéki összefogás nem indított képviselő-jelöltet. Miskolcon egyébként a szavazásra jogosultak 54,96 százaléka ment el voksolni.

Iskolaigazgatóból polgármester-jelölt

Veres Pál ózdi születésű, 57 éves miskolci iskolaigazgató. 1997 óta vezeti a jó nevű Földes Ferenc Gimnáziumot. A Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület felkérésre indult a választáson, de hamarosan a teljes ellenzék felsorakozott mögötte. Ellenfelei a kampányban szinte végig azzal támadták, hogy valójában nem civil és nem független, és titkolja, kik állnak mögötte (a lejáratás szerint Gyurcsány Ferenc), holott plakátjain az összes őt támogató párt és civil szervezet logója ott volt már a kezdetektől. Egykori „földesisták” fogalmaztak nyílt leveleket mellette és ellenne, mások pedig azzal vádolták, hogy igazgatósága alatt a Földes Ferenc Gimnázium sokat csúszott lefelé az országos iskola-rangsorban. Ő ezt végig cáfolta, mondván, hogy ennek nem a gimnáziumban folyó oktatás színvonala az oka, hanem a felnőttképzés beindítása, amelyben az érettségizők sokszor épp csak az elégséges osztályzatért küzdenek, míg a nappalis diákok kiválóan teljesítenek, nemcsak az érdemjegyeket tekintve, hanem az országos tanulmányi versenyeken is.

Veres Pál a fideszes önkormányzat újságjának szinte állandó szereplője volt a kampányban. Leggyakrabban „Gyurcsány bábjaként” igyekeztek beállítani egy fotóra hivatkozva, amely az igazgatót és az akkori sportminisztert az iskola felújított tornatermének átadásán ábrázolja, 2004-ben. Veres szerint ő akkor találkozott először és utoljára a későbbi miniszterelnökkel.

Veres Pál nem most került először szembe a fideszes városvezetéssel. Korábban azért volt konfliktusa Kriza Ákos polgármesterrel, mert át akarta keresztelni a Földes gimnáziumot, Széchenyi István nevét adva az intézménynek. Veres ezt – egy több tízezer embert megmozgató aláírásgyűjtés után – ellenezte, ezért hiába támogatta őt a tantestület és az öregdiákok is, pályázatát nem fogadta el a városi képviselő testület. Az iskola végzős diákjai akkor fekete gyászszalag viselésével tiltakoztak a döntés ellen. Mikor az igazgatók kinevezése átkerült az önkormányzatoktól állami hatáskörbe, végül mégis Veres maradt az igazgató.

De ki is az az Alakszai?

Alakszai Zoltán neve kezdetben sokaknak nem csengett ismerősen Miskolcon. A 33 éves jogász az után lett polgármester-jelölt, hogy a korábbi városvezető, Kriza Ákos, egészségi állapotára hivatkozva visszalépett. Kriza régóta küzd súlyos betegségével, állapota a választások előtt tovább romlott, akkor azt mondta, egy újabb ciklusnak így nem tud felelősséggel nekivágni. Alakszai ezt megelőzően a polgármester kabinetfőnökeként dolgozott, majd a város jegyzője lett, Kriza hívására ment vissza Budapestről Miskolcra.

Komoly visszhangja volt a városban, mikor egy hónapos jegyzői munkájáért 1,4 milliós jutalmat kapott, és annak is, amikor megszüntette az egyik miskolci önkormányzati választókörzetet a lakosságszám csökkenésére hivatkozva. Éppen azt, ahol a szocialista Bartha György 1994 óta minden választáson győzni tudott. A körzet végül mégis megmaradt, mert a Miskolci Törvényszék hatályon kívül helyezte Alakszainak a Helyi Választási Iroda vezetőjeként meghozott határozatát.

Alakszai Zoltán családjában nem az ifjú jegyző az első, aki politikai pályára lép. Édesanyja, Alakszainé Oláh Annamária 1998 és 2002 között, a KDNP-s Kobold Tamás polgármesterségének második ciklusa alatt alpolgármester volt, sokan a helyi értelmiség soraiban azóta is a FIDESZ-KDNP egyik háttérben megbúvó „erős embereként” tartják számon. Az egykori alpolgármester sikeres takarékszövetkezeti vezető, 2015-től a város díszpolgára, 2010-től pedig a miskolci önkormányzat vagyongazdálkodó cégének, a Miskolc Holdingnak a felügyelőbizottsági elnöke is.

Miskolcon a kampány hajrájában egymásnak adták a kilincset a kormánypárti politikusok, hogy Alakszai Zoltán mellett korteskedjenek. Kósa Lajos, Varga Judit, Gulyás Gergely, Németh Szilárd, Hollik István, Szijjártó Péter és végül Orbán Viktor is elutazott a borsodi megyeszékhelyre. Igaz, a miniszterelnök titokban érkezett, a látogatásról az önkormányzati dolgozókon és a Fidesz helyi politikusain kívül csak a városi televíziónál és a városi lapnál tudtak. Interjút is csak nekik adott. Abban úgy fogalmazott, hogy ha Miskolc fejlesztéseket szeretne, akkor nem szabad „ellenzékieskedni”, hanem meg kell próbálni a „nyerő oldalon maradni”, természetesen Alakszai Zoltánnal.

A korábbiaknál is durvább volt a kampány

Veres Gyurcsány embere, Alakszai nem is itt lakik – a kampány Miskolcon a korábbi évekhez képest is durvára sikerült, egymást érték a plakátrongálások, az ellenzéki jelöltek tábláit, molinóit levágták, fideszes falragaszokat pedig több helyen is festékkel kentek össze. Két nappal a voksolás előtt a Velünk a Város aktivistái tetten értek két fiatalt, akik egy speciális eszközzel – ők hernyózónak nevezték az erről készült videófelvételen – vágták szét az ellenzéki összefogás plakátjait. A felvételen egyikük azt mondta, nem bízta meg őket senki a rongálással és nem kötődnek semmilyen párthoz. A Velünk a Város feljelentést tett ellenük.

A legnagyobb visszhangja talán mégis annak a hangfelvételnek volt, amit az egyik ellenzéki jelölt, Bazin Levente, saját testvéréről és annak férjéről készített titokban, arról kérdezve őket, hogy sógora miért indult az Új lendület Miskolcért elnevezésű, magát független, civil közösségként aposztrofáló egyesület színeiben. A felvételen arról beszélnek, hogy a férfi pénzt kapott a jelöltségért Fidesz-közeli köröktől, és hogyha bármilyen problémája adódna, a kormánypárt majd megvédi őt.

Az Új lendület Miskolcért polgármester-jelöltje az a Kopcsó Gábor volt, akit évtizedes barátság fűz a miskolci Fidesz egyik szürke eminenciásához, Zárug Péter Farkas politológushoz, Kriza Ákos korábbi polgármester tanácsadójához és Alakszai Zoltán kampányfőnökéhez. Néhány héttel a voksolás előtt fotó is készült róluk, ahogy egy félreeső helyen, egy autó mellett állva beszélgetnek. Kopcsó Gábor a kampány során végig tagadta, hogy a Fidesz „kamujelöltje” lenne, Veres Pált vádolva azzal, hogy „se nem független, se nem civil”. Mindeközben a további két miskolci polgármester jelölt, a munkáspárti Fülöp Józsefné és Pakusza Zoltán, a Mi hazánk politikusa, szinte láthatatlan maradt a kampányban, bár utóbbit az önkormányzati lap rendszeresen szerepeltette Veres Pált támadó cikkeiben. Kopcsó egyébként kompenzációs listáról bejutott a miskolci közgyűlésbe, csakúgy, mint Pakusza. Az eredmények szerint az új miskolci képviselő testületnek rajtuk kívül tíz fideszes és tizenöt Velünk a Város Egyesületes tagja lesz.

