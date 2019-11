Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, az FC Porto világ- és Európa-bajnok futballkapusa nem befejezte, csak felfüggesztette a karrierjét.","shortLead":"Úgy tűnik, az FC Porto világ- és Európa-bajnok futballkapusa nem befejezte, csak felfüggesztette a karrierjét.","id":"20191104_iker_casillas_kapus_szivroham_edzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b1d92a-652d-46af-90b9-0def27febb04","keywords":null,"link":"/sport/20191104_iker_casillas_kapus_szivroham_edzes","timestamp":"2019. november. 04. 22:04","title":"Fél éve kapott szívrohamot, már újra edz Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos azt kéri a parlament ellenzéki képviselőitől, hogy hagyják el az üléstermet, amikor Polt Péterről és Handó Tündéről fognak szavazni.","shortLead":"Hadházy Ákos azt kéri a parlament ellenzéki képviselőitől, hogy hagyják el az üléstermet, amikor Polt Péterről és Handó...","id":"20191104_Hadhazy_az_ellenzeknek_Ne_alljak_vegig_Polt_eskutetelet_vonuljanak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21eb13d-5a69-4b25-bc43-317b60b169fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Hadhazy_az_ellenzeknek_Ne_alljak_vegig_Polt_eskutetelet_vonuljanak_ki","timestamp":"2019. november. 04. 11:40","title":"Hadházy az ellenzéknek: Ne állják végig Polt eskütételét, vonuljanak ki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne az a vágy, hogy mindenképpen bebizonyítsa magáról, hogy ő valaki. Jótékonysági előadásokkal járja az országot. Saját produkcióban jegyzett színházi one man show-ja, a Hogyan értsük félre a nőket? az együttélés szépségeit és nehézségeit taglalja. Filmterveket, rendezői ambíciókat dédelget magában, és ingyen készít fel hátrányos helyzetű fiatalokat a színészképzős felvételire. Csányi Sándorral beszélgettünk. ","shortLead":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne...","id":"20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc97421-cfe1-4c9c-86ce-740865be5767","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","timestamp":"2019. november. 04. 15:05","title":"Csányi Sándor: Szerintem a férfi egy fantasztikus találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi utóéletét dolgozta fel.","shortLead":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi...","id":"20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20e940a-c79f-4241-8e6f-3d33e076cd80","keywords":null,"link":"/360/20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","timestamp":"2019. november. 05. 12:30","title":"Amikor játék guminyomdával készült röplapokért börtön járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megindult a hivatalos kilépési folyamat, erről tájékoztatták az ENSZ-t – jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter hétfőn, a legelső napon, amikor Washington jog szerint megtehette ezt a lépést.","shortLead":"Megindult a hivatalos kilépési folyamat, erről tájékoztatták az ENSZ-t – jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter...","id":"20191105_parizsi_klimaegyezmeny_egyesult_allamok_ensz_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6003d27-2cc4-49cd-88a8-76b29d35dddc","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_parizsi_klimaegyezmeny_egyesult_allamok_ensz_donald_trump","timestamp":"2019. november. 05. 09:31","title":"Elkezdődött: kilép a párizsi klímaegyezményből az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az utóbbi években leginkább botrányokkal került a hírekbe a Tesla, most a tervezettnél előbb nyit gyárat Sanghajban és dobja piacra új crossoverét.","shortLead":"Az utóbbi években leginkább botrányokkal került a hírekbe a Tesla, most a tervezettnél előbb nyit gyárat Sanghajban és...","id":"201944__alegujabb_tesla__gigagyarak__kinai_teszt__felszallo_agban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1430e95b-428c-4697-a8a3-4c9c289fbd34","keywords":null,"link":"/360/201944__alegujabb_tesla__gigagyarak__kinai_teszt__felszallo_agban","timestamp":"2019. november. 04. 13:00","title":"Megtáltosodott a Tesla, beindította a kínai gyárát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta a bírák nyugdíjazási korát – így döntött az Európa Unió Bírósága. A varsói illetékesek közölték, mindenképpen véghez viszik az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását.","shortLead":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta...","id":"20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437f45c-bec5-45f8-8eb0-0673ecd9e896","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","timestamp":"2019. november. 05. 12:42","title":"Elmeszelte az EU bírósága a lengyel igazságszolgáltatási reformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]