[{"available":true,"c_guid":"7e2e405a-438e-445a-88b3-ffabf290d35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évszázada alkalmazzák már az épületek költöztetésének technikáját, Nicolae Ceausescu román diktátor \"költöztetési kedve\" azonban minden képzeletet felülmúlt.","shortLead":"Több mint egy évszázada alkalmazzák már az épületek költöztetésének technikáját, Nicolae Ceausescu román diktátor...","id":"20191107_ceausescu_epulet_athelyezese_mozgatas_transzlokacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e405a-438e-445a-88b3-ffabf290d35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954d0c83-dfbc-4846-b37d-59d99f3ebe90","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_ceausescu_epulet_athelyezese_mozgatas_transzlokacio","timestamp":"2019. november. 07. 16:33","title":"Nem tetszett Ceausescunak egy társasház helyszíne, simán arrébb pakoltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","shortLead":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","id":"20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f727b7a-78f7-49eb-a54d-5aefc3e67697","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 08. 10:06","title":"Várhelyi kemény percekre számíthat, ha nem határolódik el Orbántól – mondja egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","shortLead":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","id":"20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e9b65-71dd-4ca8-aa8c-348d1395537b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","timestamp":"2019. november. 07. 14:28","title":"Emeleti karzatra terelték a sajtót a győri közgyűlés megalakulásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag kihalhat a császárpingvin, a napjainkban élő legnagyobb pingvinfaj az évszázad végéig, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés – figyelmeztetnek kutatók.","shortLead":"Gyakorlatilag kihalhat a császárpingvin, a napjainkban élő legnagyobb pingvinfaj az évszázad végéig, ha változatlan...","id":"20191108_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_csaszarpingvin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dfc4b5-c0bf-4441-afbf-47b2208d2886","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_csaszarpingvin","timestamp":"2019. november. 08. 18:03","title":"Újabb állatfajról mondták ki, hogy kihalhat az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6760c-3fa8-4ac0-a7b6-0811a986c134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányba keveredett önkormányzati képviselő nem adja vissza a mandátumát. ","shortLead":"A botrányba keveredett önkormányzati képviselő nem adja vissza a mandátumát. ","id":"20191108_Lackner_Csaba_Kispest_alakulo_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d6760c-3fa8-4ac0-a7b6-0811a986c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50e286b-768d-4f65-b6e4-f03abfecc567","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Lackner_Csaba_Kispest_alakulo_ules","timestamp":"2019. november. 08. 09:11","title":"Kokaincsászárnak nevezték és kifütyülték Lackner Csabát Kispesten, gyorsan el is menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium adott ki közleményt az ügyben. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium adott ki közleményt az ügyben. ","id":"20191107_Csalnak_a_kataval_ezert_tervezi_szigoritani_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdddd542-ac52-4cb5-b28b-c234d7a5230d","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Csalnak_a_kataval_ezert_tervezi_szigoritani_a_kormany","timestamp":"2019. november. 07. 15:53","title":"Csalnak a katával, ezért tervezi szigorítani a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést szakmai konszenzussal született.","shortLead":"A döntést szakmai konszenzussal született.","id":"20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35694dd8-8f10-492e-8580-33103b79158b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","timestamp":"2019. november. 07. 15:10","title":"Eldőlt: nem kell nyelvvizsga a felvételihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08baaa2b-f87d-497c-9cca-dae54ee9f262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi testület megválasztotta Pikó András polgármester alpolgármestereit is.","shortLead":"A józsefvárosi testület megválasztotta Pikó András polgármester alpolgármestereit is.","id":"20191107_Jozsefvaros_is_kihirdette_a_klimaveszhelyzetet_egymillios_fizetest_szavaztak_meg_Pikonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08baaa2b-f87d-497c-9cca-dae54ee9f262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffea176-8a70-47cd-ba09-9471718412e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Jozsefvaros_is_kihirdette_a_klimaveszhelyzetet_egymillios_fizetest_szavaztak_meg_Pikonak","timestamp":"2019. november. 07. 14:57","title":"Józsefváros is kihirdette a klímavészhelyzetet, egymilliós fizetést szavaztak meg Pikónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]