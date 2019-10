Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel a figyelmet a BKK.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel...","id":"20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4657567-da51-4703-8f2d-bbf3b8420f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 23. 10:27","title":"Terelésekre, menetrendváltozásokra kell készülni ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM mérnökei valamivel szerényebb eredménynek látják.","shortLead":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM...","id":"20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ea01a3-93b5-4171-9734-bc4b7287acc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","timestamp":"2019. október. 23. 13:30","title":"A Google állítja: elérte a kvantumfölényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármestert a beszéde után csíptük el.\r

","shortLead":"A főpolgármestert a beszéde után csíptük el.\r

","id":"20191023_Karacsony_optimistabb_varosban_elunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5ca1fc-9e51-46b1-93df-b6d446c0521d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Karacsony_optimistabb_varosban_elunk","timestamp":"2019. október. 23. 19:40","title":"Karácsony: optimistább városban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tornaszövetség visszahívta az olimpiai bizottságból a szexvideós botránya után.","shortLead":"A Magyar Tornaszövetség visszahívta az olimpiai bizottságból a szexvideós botránya után.","id":"20191024_borkai_zsolt_tornaszovetseg_magyar_olimpiai_bizottsag_visszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d19db75-dc5e-4a7b-ad06-311ebf5cc09e","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_borkai_zsolt_tornaszovetseg_magyar_olimpiai_bizottsag_visszahivas","timestamp":"2019. október. 24. 12:39","title":"Visszahívta Borkait a tornaszövetség a MOB-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóst első fokon még fél év börtönre ítélték, felfüggesztve.","shortLead":"Az autóst első fokon még fél év börtönre ítélték, felfüggesztve.","id":"20191024_Nem_megy_bortonbe_Rekasi_Karoly_gazoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f04cc4-f567-4720-80b4-82c03065e185","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Nem_megy_bortonbe_Rekasi_Karoly_gazoloja","timestamp":"2019. október. 24. 15:26","title":"Pénzbüntetéssel megúszta Rékasi Károly gázolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben. Az ügyletet lezártként emlegetik, de valójában ez sem igaz.","shortLead":"Könyv szerinti értéküknél jóval drágábban vesz területet és kikötői jogosultságot a magyar kormány Triesztben...","id":"20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1296593b-f8e0-4c00-9c15-8eaff9e254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34ecf14-7c4b-434a-bd7f-575c2d6ca641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Az_ar_az_idotartam_es_a_cel_sem_stimmel_a_magyar_kormany_trieszti_kikotovasarlasaval","timestamp":"2019. október. 23. 10:57","title":"Az ár, az időtartam, és a cél sem stimmel a magyar kormány trieszti kikötővásárlásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt. A történet oroszországi vonala állhat a döntés hátterében.","shortLead":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt...","id":"20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd38b7-a4b5-4d80-aa18-7d7db128342b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","timestamp":"2019. október. 24. 08:33","title":"Zűr van az új Call of Duty körül, az oroszok bepöccenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt határidőre befizeti, és lemond a fellebbezés jogáról.","shortLead":"A bírság felét törölheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt...","id":"20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c48f48-e727-4c84-bcb8-b444ac6aa239","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_NAV_Meguszhato_az_adobirsag_fele","timestamp":"2019. október. 24. 10:35","title":"Elmagyarázta a NAV, hogy úszható meg az adóbírság fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]