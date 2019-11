Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bölcs Várat 8,7 milliárd forintért vette meg a jegybank cége, a Pallas Athéné Domus Sapientiae alapítványtól. Amit egyébként a Magyar Nemzeti Bank alapított.","shortLead":"A Bölcs Várat 8,7 milliárd forintért vette meg a jegybank cége, a Pallas Athéné Domus Sapientiae alapítványtól. Amit...","id":"20191108_Az_MNB_leanyvallalata_megvette_a_regi_budai_varoshazat_a_sajat_alapitvanyatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05896234-2c33-446e-bba4-0fd7dd96fe13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Az_MNB_leanyvallalata_megvette_a_regi_budai_varoshazat_a_sajat_alapitvanyatol","timestamp":"2019. november. 08. 19:25","title":"Az MNB leányvállalata megvette a régi budai városházát a jegybank alapítványától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyen termékcsomagokért lehet jelentkezni, majd visszajelzéseket küldeni. ","shortLead":"Ingyen termékcsomagokért lehet jelentkezni, majd visszajelzéseket küldeni. ","id":"20191109_A_vasarlokkal_tesztelteti_uj_termekeit_a_lengyel_Aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce826bf6-a0f2-40ad-ada6-6cc45fca29cb","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_A_vasarlokkal_tesztelteti_uj_termekeit_a_lengyel_Aldi","timestamp":"2019. november. 09. 10:58","title":"A vásárlókkal tesztelteti új termékeit a lengyel Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple a szülők kezébe, hogy megóvják gyerekeiket (és a családi kasszát) a mobilhasználat bizonyos káros következményeitől. Ezúttal a telefonálási lehetőségek köré állíthatunk fel korlátot.","shortLead":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple...","id":"20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d460-8b05-45d2-98a5-2402271a073b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","timestamp":"2019. november. 08. 10:03","title":"A sokkoló telefonszámlát segít elkerülni az iPhone-ok új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wikipédia társalapítója szerint a közösségi média reklámokkal és sokakat zavaró tartalmakkal szennyezett, így az értékek és a tények a háttérbe szorulnak. Jimmy Wales úgy látja, ezen csak egy új oldal segíthet, melyet maguk a felhasználók szerkesztenek. Az anti-Facebook örökre ingyenes marad és hirdetések sem lesznek rajta.

","shortLead":"A Wikipédia társalapítója szerint a közösségi média reklámokkal és sokakat zavaró tartalmakkal szennyezett...","id":"20191109_wikipedia_wikitribune_social_jimmy_wales_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8f7784-f00f-4847-af05-b2cabd29b579","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_wikipedia_wikitribune_social_jimmy_wales_kozossegi_media","timestamp":"2019. november. 09. 08:03","title":"Elindult az anti-Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","shortLead":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","id":"20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4bb9-c278-4656-9d3e-946f501a8734","keywords":null,"link":"/elet/20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","timestamp":"2019. november. 09. 18:48","title":"A 28 áldozatra emlékeztek, akik a Hableányon haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második világháború után kettészakított ország újraegyesítését, ám hiába telt el harminc év az NDK összeomlása óta, a kulturális, gazdasági és egyéb különbségek jó része még mindig érezhető maradt.","shortLead":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második...","id":"20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbace3-d363-43ad-a362-05083ca0376d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","timestamp":"2019. november. 09. 07:00","title":"Berlin, 1989-2019: kőfal már rég nincs, de itt vannak a szakadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre kapnia.","shortLead":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre...","id":"20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4fb5bf-1bd1-4360-814d-2cfb1d30217a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","timestamp":"2019. november. 08. 08:45","title":"Ritka természeti jelenséget fotóztak a finn tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések alapján a 140 ezer érintettből 90 ezren élnének is a lehetőséggel. A programmal kapcsolatban sok még a kérdőjel, nem világos például, hogy honnan lesz elég kísérőtanár. Azt ígérik viszont, hogy méltányos díjazásban részesülnek. A jelentkezőknek pedig résen kell lenniük, mert ha nem elég gyorsak, lehet, hogy lecsúsznak a kiszemelt helyről.","shortLead":"Februártól jelentkezhetnek a 9.-es és 11.-es diákok az ingyenes külföldi nyelvi kurzusokra, az előzetes felmérések...","id":"20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dace9d2c-6209-40d1-b6e1-6e1b1e68de0d","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyam","timestamp":"2019. november. 08. 06:30","title":"A tanárok szabadsága bánhatja az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]