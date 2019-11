Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.","shortLead":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb...","id":"20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c40ed4-c5c0-4254-a039-317f6454fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","timestamp":"2019. november. 10. 12:58","title":"Elveszthetik az adókedvezményeket a német „csak férfiaknak” klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement a rendőrségre és feladta magát.","shortLead":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement...","id":"20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d231c-02b8-406a-9bb6-2bfc15fe4ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","timestamp":"2019. november. 09. 11:21","title":"Őrizetben a feleségét megölő tárnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési programtól is.","shortLead":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési...","id":"20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ded717-e94b-40e9-8a65-dafcdccb08aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","timestamp":"2019. november. 09. 11:16","title":"A kormány elvett 1,8 milliárdot az iskolák felújításától, a pénzt kiemelt beruházásokra költik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4c36f8-b8ea-4981-b0ca-6982b3e86637","c_author":"Hont András - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Finoman szólva is furcsán zajlott le október 13-án a választás Komló egyik körzetében, így az egykori bányászközpontban vasárnap több mint 1200-an ismét szavazhatnak. Ettől pedig még akár a polgármesteri verseny is fordulhat.","shortLead":"Finoman szólva is furcsán zajlott le október 13-án a választás Komló egyik körzetében, így az egykori bányászközpontban...","id":"20191110_A_23_ezres_Komlo_maris_polgarmestert_valthat_a_mai_szavazason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4c36f8-b8ea-4981-b0ca-6982b3e86637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd459c49-0aa9-499f-92fc-0b4aa1c398fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_A_23_ezres_Komlo_maris_polgarmestert_valthat_a_mai_szavazason","timestamp":"2019. november. 10. 10:30","title":"Csak egy kis segítség? - Komlón ismét választanak, és ettől minden borulhat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","shortLead":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","id":"20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a117078-d102-4004-b72b-41d60fb9272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","timestamp":"2019. november. 09. 19:33","title":"Hétvégén senki nem segíti az egyedül élő mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül készítettek mézet egy genetikailag módosított baktérium felhasználásával.","shortLead":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül...","id":"20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f11627-18b3-4f31-906a-88332f802d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","timestamp":"2019. november. 09. 17:03","title":"Néhány egyetemista rájött, hogyan lehet mézet készíteni méhek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát, egy fiatal nőt. Tagadni nehéz lett volna: a professzort részegen, egy folyóban állva találták meg, amint éppen próbált megszabadulni a feldarabolt holttesttől.","shortLead":"A szentpétervári rendőrség letartóztatott egy ismert orosz történészt, aki a gyanú szerint meggyilkolta szerzőtársát...","id":"20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88317790-e3c7-4226-baf4-be572024f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64ae7a4-f791-40ef-986e-acf8b681e8ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Reszegen_egy_folyoban_egy_noi_kez_tarsasagaban_talaltak_meg_az_orosz_torteneszt","timestamp":"2019. november. 10. 10:25","title":"Részegen, egy folyóban, két női kar társaságában találták meg az orosz történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]