Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2020-as Európa-bajnokságra épült a Puskás Aréna, így jövő év június 28-ig, az utolsó hazai Eb-meccsig minden rendben lesz a stadion körül. Az üzemeltetés kemény időszaka utána kezdődik. És valaki bukni fog rajta – olvasható a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"A 2020-as Európa-bajnokságra épült a Puskás Aréna, így jövő év június 28-ig, az utolsó hazai Eb-meccsig minden rendben...","id":"20191113_Lehet_nyereseges_a_Puskas_Arena_Persze_de_azzal_a_tobbi_pesti_stadiont_tonkreteszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5ddb5-f29d-4954-95f5-f0a1798b24e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Lehet_nyereseges_a_Puskas_Arena_Persze_de_azzal_a_tobbi_pesti_stadiont_tonkreteszi","timestamp":"2019. november. 13. 11:12","title":"Lehet nyereséges a Puskás Aréna? Persze, de azzal a többi pesti stadiont tönkreteszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közlekedési szakember szerint órákra bedugulna a város, ha mindenki autóval próbálna elindulni meccs után a stadiontól.","shortLead":"A közlekedési szakember szerint órákra bedugulna a város, ha mindenki autóval próbálna elindulni meccs után...","id":"20191113_Vitezy_David_Nagyon_helyes_hogy_keves_a_Puskasnal_a_parkolohely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e50041-c236-42eb-bf72-c6f0fef53668","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Vitezy_David_Nagyon_helyes_hogy_keves_a_Puskasnal_a_parkolohely","timestamp":"2019. november. 13. 15:12","title":"Vitézy Dávid: Nagyon helyes, hogy kevés a Puskásnál a parkolóhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","shortLead":"Nem állt meg a drágulás az ingatlanpiacon, már egy panellakás négyzetmétere is félmillió felett van Budapesten.","id":"20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805eb4f5-e63f-4018-8a91-b284904775e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Ismet_ugrott_egy_szintet_az_ingatlanok_ara_Budan_egy_atlagos_teglalakas_mar_60_millio_forint","timestamp":"2019. november. 12. 17:20","title":"Ismét ugrott egy szintet az ingatlanok ára, Budán egy átlagos téglalakás már 60 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok, amelyekben a MediaTek 5G-s lapkakészlete dolgozik. Néhány hónapra rá pedig a belépőkategóriába is megérkezik a chip.","shortLead":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok...","id":"20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b27ce0-6ed8-4cd9-a045-3cbbf5a8c547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","timestamp":"2019. november. 13. 10:33","title":"Megvan, mikor jön az olcsóbb telefonokba is az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin, a mozikban jelenleg futó Drakulics elvtársban pedig bebizonyítja, hogy a szemérmetlen komédiázás is nagyon megy neki. A Kádár-korabeli romantikus vámpírvígjátékban fergetegesen vicces alakítást nyújt a Katona József Színház 43 éves művésze, aki elárulta, megkapta-e végül az elégtételt Andy Vajnától, mi a gáz a hazai filmforgalmazásban, illetve hogyan rakta össze ennek a „megfelelési kényszeres tuloknak a figuráját”. ","shortLead":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin...","id":"20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be23872-9f18-4a45-83a4-3a79fd3c3ffb","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 20:00","title":"Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen rendben van. Ő már lát összefüggéseket, de az időfogalma még nem tökéletes. Hogy jutott idáig, és hová fejlődik? ","shortLead":"Ha gyorsabban megeszem az adventi naptárból a csokit, hamarabb lesz karácsony? – kérdezi az ötéves, és ez teljesen...","id":"20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c553bcbb-d057-4c41-ba9e-c94e3c060985","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191112_Ha_majd_kisbaba_leszek__Hogyan_erzekelik_az_idot_a_gyerekek","timestamp":"2019. november. 13. 09:30","title":"\"Ha majd kisbaba leszek\" - Hogyan érzékelik az időt a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"485eb850-d77d-486d-89fd-c8e03357a573","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felhasználók által választott közlekedési módok ökológiai lábnyomát mérő és a jól teljesítőket virtuális kreditekkel jutalmazó mobilos alkalmazást tesztelnek a finnországi Lahtiban, az energiamegtakarítást, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és a környezetvédelmet szolgáló új ötletek és módszerek kifejlesztése jegyében.","shortLead":"A felhasználók által választott közlekedési módok ökológiai lábnyomát mérő és a jól teljesítőket virtuális kreditekkel...","id":"20191113_okologiai_labnyomot_mero_mobil_alkalmazast_finnorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485eb850-d77d-486d-89fd-c8e03357a573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84df5ae-0e07-4f65-9e6b-c79c966e3ee4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_okologiai_labnyomot_mero_mobil_alkalmazast_finnorszag","timestamp":"2019. november. 13. 09:03","title":"Minden városlakó kap egy szén-dioxid-kvótát, abból gazdálkodva közlekedhet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi időszakban. ","shortLead":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi...","id":"20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a944c5b-80d9-4dc6-b4c3-b9b33ec39e51","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","timestamp":"2019. november. 12. 16:14","title":"Több mint kétszáz elefánttal végzett a hónapok óta tartó szárazság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]