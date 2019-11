Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet játszott az is, hogy az Egyesült Államok, sőt talán a világ történelmében is az övé volt az utolsó nem digitalizált nemzedék, amelynek a gyerekkora nincs fent a felhőben, hanem jobbára analóg formában maradt meg. A Rendszerhiba című önéletrajzában azonban nemcsak az analóg emlékeket siratja el, hanem az internetet is, amellyel felnőtt és amely felnevelte. Snowdennél ugyanis talán senki sem tudja jobban, hogy amit ma megosztunk, az már nem a miénk. ","shortLead":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet...","id":"20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef73644-a45e-4a7a-84a8-7ee4780691b9","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","timestamp":"2019. november. 18. 15:00","title":"Edward Snowden: Az emlékeinket már nem tudjuk kitörölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","shortLead":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","id":"20191120_Bele_ne_szeduljenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9396bdb8-e72f-4622-9a10-2561ed45bdd4","keywords":null,"link":"/360/20191120_Bele_ne_szeduljenek","timestamp":"2019. november. 20. 10:00","title":"Bele ne szédüljenek: az utazási betegségre is lehet gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az Európai Unióból (EU). Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője szerint ugyanakkor új kilépési megállapodásra és népszavazásra van szükség.","shortLead":"Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az Európai Unióból...","id":"20191120_boris_johnson_jeremy_corbyn_tevevita_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d859ec7-87f7-429f-af08-917ec6ee1667","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_boris_johnson_jeremy_corbyn_tevevita_brexit","timestamp":"2019. november. 20. 10:11","title":"Összecsapott Johnson és Corbyn, nincs győztese a csörtéjüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig 15 rendkívüli kihűléses eset történt Magyarországon.","shortLead":"Október végéig 15 rendkívüli kihűléses eset történt Magyarországon.","id":"20191119_Tizenoten_fagytak_meg_oktober_vegeig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7a3aa4-a1f3-434a-9767-2c8e0dc4811e","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Tizenoten_fagytak_meg_oktober_vegeig","timestamp":"2019. november. 19. 08:26","title":"Több tízmillióból fejleszti Budapest az éjjeli menedékhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot az utolsó Európa-bajnoki selejtezőmeccsen. Ő legalábbis mindenképpen el akarja kerülni, hogy a szlovákok lehetőséget kapjanak a kijutásra.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot...","id":"20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d76e241-5684-4530-baa8-8fa53daac248","keywords":null,"link":"/sport/20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. november. 18. 20:29","title":"Rossi: Ha a walesiek sárkányok lesznek, nekünk oroszlánokká kell válnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek átalakítását, ami az ügyfelek bőrére megy.","shortLead":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek...","id":"201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99fd733-e854-40cf-9a8b-a6f3e49cb368","keywords":null,"link":"/360/201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","timestamp":"2019. november. 19. 07:00","title":"Vészjelzés a fogyasztóvédőktől: ejtőernyősök jönnek a szakemberek helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és Karácsony Gergely főpolgármestert a bizottság soron következő, klímavészhelyzetről szóló ülésére.","shortLead":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és...","id":"20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a4960-cc11-427f-a12e-2ff828c7620c","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. november. 19. 17:22","title":"Az LMP a klímavészhelyzetről szóló bizottsági ülésre várja Orbánt és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]