[{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szavazott kedden az Országgyűlés. És a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos...","id":"20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2627e8f2-0972-4d96-a242-1a22fc99a148","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","timestamp":"2019. november. 19. 11:12","title":"Huszadik alkalommal is leszavazta a Fidesz az ügynökakták nyilvánosságra hozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","shortLead":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","id":"20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba56bcd-acc9-4ce0-91c5-f1d54c27625b","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","timestamp":"2019. november. 20. 12:26","title":"Megszólalt a volt focista, akit Borkai megzsarolásával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több gyártó is igyekezett reagálni az igényre. Ám érdemes körülnézni saját házunk táján is: mi magunk meglepően sokat tehetünk azért, hogy hosszabb üzemidőt varázsoljunk elő mobilunkból. Az alábbi tanácsok megfogadásával hosszú órákkal, adott esetben fél nappal tovább bírja majd a telefon.","shortLead":"Évek óta az az okostelefont használók vágya, hogy ritkábban kelljen töltőre tenni készüléküket. Az utóbbi időben több...","id":"20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d2a35-e7d6-4e58-9e5d-af8bdc938a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_okostelefon_hosszabb_uzemido_tippek_tanacsok_akkumulator_hogyan_toltsem_a_telefonom","timestamp":"2019. november. 20. 08:03","title":"11+1 tuti tipp, hogy (még) tovább bírja a telefonja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változott az alapkamat.","shortLead":"Nem változott az alapkamat.","id":"20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b050fc5-95a3-4883-9250-cfa1bb34f203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","timestamp":"2019. november. 19. 15:59","title":"Matolcsyékat nem zavarja a 334 forintos euró, azt is elmondták, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen.","shortLead":"A Ráktérítőtől délre fekvő legnagyobb víznyelőrendszert fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport a dél-kínai...","id":"20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6be5e9a-1752-4e9c-9c57-8759fe1386f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0470e63-fa65-4f66-8a21-5f30b36297e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_hatalmas_viznyelorendszert_kinaban_napo_megye_karszt","timestamp":"2019. november. 20. 09:03","title":"Hatalmas víznyelőrendszert fedeztek fel Kínában, lenyűgöző képek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b72550-8b4a-40e7-bd1e-578c80a1e523","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert a normál húsok mellett sütik őket. ","shortLead":"Mert a normál húsok mellett sütik őket. ","id":"20191119_Maris_bepereltek_a_Burger_Kinget_a_muhusos_hamburger_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4b72550-8b4a-40e7-bd1e-578c80a1e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa5f021-879d-4b34-9445-06ac9ef909a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Maris_bepereltek_a_Burger_Kinget_a_muhusos_hamburger_miatt","timestamp":"2019. november. 19. 16:55","title":"Máris beperelték a Burger Kinget a műhúsos burgere miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket és karikatúrát közölt. ","shortLead":"Toroczkai László szerint a hírportál a Puskás Aréna megnyitóját követően magyargyűlöletre uszító videót, véleménycikket...","id":"20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f6030-44de-4a53-94ef-e7bc2c4e415f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kozosseg_elleni_uszitas_per_index_mi_hazank","timestamp":"2019. november. 20. 13:56","title":"Közösség elleni uszítás miatt bepereli az Indexet a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]