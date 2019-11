Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke.","shortLead":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta...","id":"20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5210c17-cf33-4bde-a3d5-42d2b29efa38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","timestamp":"2019. november. 19. 16:07","title":"Több százezer magyar fizetésével trükköznek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","shortLead":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","id":"20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc8023a-6a45-403e-bd04-bfede25090f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","timestamp":"2019. november. 19. 14:29","title":"Lézerrel vakította el a pilótát, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A legtitkosabb iráni atomlétesítmény beüzemelése az atomalku komoly megsértését jelenti. Teherán célja a nyomásgyakorlás, melynek másik eszköze közel-keleti befolyásának erősödése.","shortLead":"A legtitkosabb iráni atomlétesítmény beüzemelése az atomalku komoly megsértését jelenti. Teherán célja...","id":"201946__dusito_iran__kitoresi_pont__aszimmetrikus_hadviseles__veszelyes_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e0437-bc35-4a89-bbdd-22a51d7f4954","keywords":null,"link":"/360/201946__dusito_iran__kitoresi_pont__aszimmetrikus_hadviseles__veszelyes_ut","timestamp":"2019. november. 19. 13:00","title":"Irán nem viccel, hanem uránt dúsít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik, felszámolják a tüntetést a hongkongi egyetemnél. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik...","id":"20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eaa157-1ce7-442a-b44c-51b160b1d61c","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","timestamp":"2019. november. 21. 08:00","title":"Radar360: Karácsony nem fél a háborútól, Tusk kizárással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szigorúan tilos aludnia az állami alkalmazottaknak a szövetségi épületekben – rendelte el az Egyesült Államok központi adminisztrációjának főnöke. Indoklás nincs. Eddig sem ajánlották az alvást a munkahelyen, de most egyenesen tiltják. A BBC-nek nyilatkozó szakértők szerint viszont lehet, hogy jót tenne mindenkinek, ha nem lenne ilyen szigorú tilalom a munkahelyi alvás ellen.","shortLead":"Szigorúan tilos aludnia az állami alkalmazottaknak a szövetségi épületekben – rendelte el az Egyesült Államok központi...","id":"20191121_kialvatlansag_usa_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcec56f2-0bc2-49db-abbf-15bbf03b198e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_kialvatlansag_usa_stressz","timestamp":"2019. november. 21. 07:20","title":"Ha megengednék, Ön aludna a munkahelyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem kizárt, hogy a döntéshez Mészáros Lőrinc új szerzeményének is köze van. Pont azokkal megy szembe a döntés, akikre a kormány támaszkodna.","shortLead":"Megszüntetné a Szent István Egyetem a szarvasi mezőgazdasági karát, de a 82 hektáros arborétumtól is szabadulna. Nem...","id":"20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff9a7c6-dc79-4819-b45a-4d4a14afaa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aee3f0-cee8-4f1f-9f6e-dc8f23195251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_szarvas_arboretum_szie_tessedik_campus","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"A kávéfőzőgyár után most az agrárkar rogyhat rá Szarvasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszót a nyári, Dél-Koreában megrendezett világbajnokság idején vádolták meg szexuális zaklatással. ","shortLead":"Az úszót a nyári, Dél-Koreában megrendezett világbajnokság idején vádolták meg szexuális zaklatással. ","id":"20191120_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_irasbeli_megrovas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ed069-42f9-49a7-8c5e-3a38e5948249","keywords":null,"link":"/sport/20191120_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_irasbeli_megrovas","timestamp":"2019. november. 20. 17:22","title":"Olcsón megúszta Kenderesi Tamás a zaklatási ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]