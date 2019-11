Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f67d5a51-b583-4ff7-b478-8738fd8c349c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a magyar válogatott nyer Walesben, akkor kijut az Európa-bajnokságra. Kövesse a meccs előtti eseményeket és az Eb-selejtezőt a hvg.hu-n!","shortLead":"Ha a magyar válogatott nyer Walesben, akkor kijut az Európa-bajnokságra. Kövesse a meccs előtti eseményeket és...","id":"20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f67d5a51-b583-4ff7-b478-8738fd8c349c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9233dd8-0b03-4e69-9369-021b87ca4eb9","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_elo","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"A szurkolók már hangolnak a walesi-magyar meccsre - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c6d028-9871-4442-8ee1-edcd57e8fcbd","c_author":"","category":"kultura","description":"A sorozatot november 20-tól a Telekom MoziKlubban láthatjuk, decembertől pedig a Filmcafén.","shortLead":"A sorozatot november 20-tól a Telekom MoziKlubban láthatjuk, decembertől pedig a Filmcafén.","id":"20191118_Eloszor_a_Telekomon_lathatjuk_A_rozsa_nevesorozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c6d028-9871-4442-8ee1-edcd57e8fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fd315f-5b01-4f97-9776-8c8013beed89","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Eloszor_a_Telekomon_lathatjuk_A_rozsa_nevesorozatot","timestamp":"2019. november. 18. 11:08","title":"Szerdától hozzáférhető A rózsa neve-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett...","id":"20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56ffa4-2788-4d6a-9d51-41380b27e730","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","timestamp":"2019. november. 19. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávval érkezik a BMW i4 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olcsóság gyakran kompromisszumokkal jár, és nincs ez másképp a mobiltelefonoknál sem. Egy kiberbiztonsági cég ijesztő dolgokra figyelmeztet.","shortLead":"Az olcsóság gyakran kompromisszumokkal jár, és nincs ez másképp a mobiltelefonoknál sem. Egy kiberbiztonsági cég...","id":"20191119_olcso_androidos_telefon_kryptowire_gyari_alkalmazasok_elore_telepitett_programok_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7b987a-6424-4136-98fa-b2af0b83a6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_olcso_androidos_telefon_kryptowire_gyari_alkalmazasok_elore_telepitett_programok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. november. 19. 08:03","title":"Olcsón venne androidos telefont? Jobb, ha nagyon vigyáz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e","c_author":"HVG","category":"360","description":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet arról, meddig tartható fenn az érdeklődés egy személyiség iránt, aki nem mi vagyunk.","shortLead":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet...","id":"201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2770f119-ccb3-4f68-9d85-34c77cc3b171","keywords":null,"link":"/360/201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","timestamp":"2019. november. 18. 14:00","title":"Kamuprofillal csábít Juliette Binoche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, és több mérkőzését hazai közönség előtt, a Puskás Arénában játszhatja. ","shortLead":"Sorsdöntő meccsre készül a magyar labdarúgó-válogatott: ha este sikerül idegenben legyőznie Walest, biztosan ott lesz...","id":"20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b4a6c4f-e1ab-4c8f-a755-a14ceb9773db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6db9fb6-e318-4d85-acdf-4bbbd786a746","keywords":null,"link":"/sport/20191119_wales_magyar_labdarugas_Eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 19. 06:30","title":"Hit és hozzáállás – Rossi szerint ennyi kell a válogatott sikeréhez, mi azért számolgattunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet játszott az is, hogy az Egyesült Államok, sőt talán a világ történelmében is az övé volt az utolsó nem digitalizált nemzedék, amelynek a gyerekkora nincs fent a felhőben, hanem jobbára analóg formában maradt meg. A Rendszerhiba című önéletrajzában azonban nemcsak az analóg emlékeket siratja el, hanem az internetet is, amellyel felnőtt és amely felnevelte. Snowdennél ugyanis talán senki sem tudja jobban, hogy amit ma megosztunk, az már nem a miénk. ","shortLead":"Talán meglepő, de Edward Snowden döntésében, hogy leleplezze az amerikai kormányzat tömeges adatgyűjtését, szerepet...","id":"20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30ded035-f6f5-403e-b934-281f272183e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef73644-a45e-4a7a-84a8-7ee4780691b9","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Edward_Snowden_nsa_adatgyujtes_internet","timestamp":"2019. november. 18. 15:00","title":"Edward Snowden: Az emlékeinket már nem tudjuk kitörölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","shortLead":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","id":"20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2f7df5-988d-4d89-ae6e-078ebea9adc1","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","timestamp":"2019. november. 19. 05:58","title":"Itt a lista, ezeket árverezik el Andy Vajna tárgyai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]