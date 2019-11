Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett...","id":"20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56ffa4-2788-4d6a-9d51-41380b27e730","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","timestamp":"2019. november. 19. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávval érkezik a BMW i4 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be a Telenor.","shortLead":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be...","id":"20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b53359-2111-4c7f-b1e4-eb1b1607bbc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","timestamp":"2019. november. 20. 13:03","title":"Ritkaságszámba menő androidos mobilokkal erősíti kínálatát a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jancsó Miklós és Nagy Zoltán segíti első számú magyar férfi teniszezőt.","shortLead":"Jancsó Miklós és Nagy Zoltán segíti első számú magyar férfi teniszezőt.","id":"20191119_Fucsovics_edzot_valtott_magyar_parossal_folytatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f611687-ff34-4025-b384-a9db3285c3c5","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Fucsovics_edzot_valtott_magyar_parossal_folytatja","timestamp":"2019. november. 19. 13:47","title":"Fucsovics edzőt váltott, magyar párossal folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3050b300-ad22-4325-9683-2aa4f534dda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvinus után újabb egyetem fenntartását alakíthatják át.","shortLead":"A Corvinus után újabb egyetem fenntartását alakíthatják át.","id":"20191120_A_gyori_egyetem_lehet_a_kovetkezo_amelyet_kivesznek_az_allami_fenntartasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3050b300-ad22-4325-9683-2aa4f534dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c65d92-8af3-4b60-99cd-0b59e9e7b31d","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_A_gyori_egyetem_lehet_a_kovetkezo_amelyet_kivesznek_az_allami_fenntartasbol","timestamp":"2019. november. 20. 07:45","title":"A győri egyetem lehet a következő, amelyet kivesznek az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","id":"20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640964-ec4e-4b33-8b77-1a3f731eaf87","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","timestamp":"2019. november. 19. 08:53","title":"Álnéven próbál ismerkedni a miskolci édesanyát összeverő exkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla. Az űrügynökség most tesz róla, hogy minél többekhez jusson el saját, kozmikus zenékkel átszőtt csatornája.","shortLead":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla...","id":"20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a56737-217d-46e5-b02f-1669523fbad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:03","title":"Apple Music? Spotify? Van ám más is: NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7faf1f35-168f-45de-be4c-7a018ddac03b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar uniós biztosjelölt csütörtöki meghallgatása után írásban igyekezett meggyőzni a képviselőket a kormánytól való függetlenségéről.","shortLead":"A magyar uniós biztosjelölt csütörtöki meghallgatása után írásban igyekezett meggyőzni a képviselőket a kormánytól való...","id":"20191118_varhelyi_oliver_brusszel_biztosjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7faf1f35-168f-45de-be4c-7a018ddac03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe4c36f-0553-462f-9a79-ba470331b9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_varhelyi_oliver_brusszel_biztosjelolt","timestamp":"2019. november. 18. 15:43","title":"Átment a brüsszeli vizsgáján Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtattak a doktori iskolák akkreditációs szabályain, és az egyetemi tanári kinevezések feltételein is, már kevésbé szempont a tudományos teljesítmény. ","shortLead":"Változtattak a doktori iskolák akkreditációs szabályain, és az egyetemi tanári kinevezések feltételein is, már kevésbé...","id":"20191119_A_doktori_iskolak_felhigitasa_fele_mutatnak_a_Magyar_Akkreditacios_Bizottsag_uj_szabalyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf00b80-45b3-451a-991a-417b9cd92cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_doktori_iskolak_felhigitasa_fele_mutatnak_a_Magyar_Akkreditacios_Bizottsag_uj_szabalyai","timestamp":"2019. november. 19. 09:09","title":"A doktori iskolák felhígítása felé mutatnak a Magyar Akkreditációs Bizottság új szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]