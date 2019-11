Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","shortLead":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","id":"20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f090617-8e30-4acd-9a54-d1ca28693da4","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 10:35","title":"Politikamentes UNO-t adtak ki az amerikai elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","shortLead":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","id":"20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b097bda0-26de-41f5-b2bf-1ee2b4ea4b2a","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","timestamp":"2019. november. 20. 06:53","title":"Szíria ellenséges célpontokra lőtt Damaszkusz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","shortLead":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","id":"20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603f401d-1d53-49ba-89f3-79e66dbee49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","timestamp":"2019. november. 20. 19:46","title":"Nem használták a biztonsági övet a halálos balesetek több mint felénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","shortLead":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","id":"20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c7ed5-3b16-4bbb-9872-9fcd770afeef","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. november. 21. 10:10","title":"Bezöldült a Coldplay, felhagy a turnézással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","shortLead":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","id":"20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3767a-a463-48a9-9d4d-421516662ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 20. 21:26","title":"Összekeverte a két Zrínyi Miklóst egy KDNP-s a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég ajánlata bizonyult a legjobb ár-érték arányúnak a kiírt közbeszerzésen. A bővítési projekt összértéke 15, 7 milliárd forint.","shortLead":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4eee8d2-905e-4d40-9e9f-cb5ecb565b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","timestamp":"2019. november. 20. 11:31","title":"Mészáros újabb közbeszerzést nyert egy 15 milliárdos paksi projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudni akarják, hogy érintheti-e őket a Katonában lefolytatott vizsgálat, a színház azonban nekik sem mondott eddig semmit erről.","shortLead":"Tudni akarják, hogy érintheti-e őket a Katonában lefolytatott vizsgálat, a színház azonban nekik sem mondott eddig...","id":"20191120_A_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_is_vizsgalja_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_tortenteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cdb9cf-c518-4632-a00a-0bd594d70ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_A_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_is_vizsgalja_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_tortenteket","timestamp":"2019. november. 20. 14:20","title":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem is vizsgálja a Katona József Színházban történteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60c905c-e639-499e-aa32-4421209caaa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gáláztak a csapatok az utolsó játéknapon.","shortLead":"Gáláztak a csapatok az utolsó játéknapon.","id":"20191120_Kiuteses_belga_holland_es_nemet_siker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60c905c-e639-499e-aa32-4421209caaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689fa30b-0bef-4fc9-bdf5-ed92e8e1935f","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Kiuteses_belga_holland_es_nemet_siker","timestamp":"2019. november. 20. 05:45","title":"Kiütéses belga, holland és német siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]