[{"available":true,"c_guid":"2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","shortLead":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","id":"20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882022be-7995-4e86-9e90-92de6c5a2507","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","timestamp":"2019. november. 21. 16:24","title":"Videó: Beszakadt az út a teherautó alatt, el is nyelte a következő kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","id":"20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bb4cd-b7d6-4093-8f7b-81f417626b6b","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","timestamp":"2019. november. 21. 16:50","title":"Száraz, napos, de csípős lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Növelhető-e a meggyőző erőnk az irodában, és ha igen, milyen módszerekkel? A befolyásolás pszichológiájának tudományosan bizonyított meggyőzési stratégiái közül szemezgettünk néhány szemléletváltó módszert, illetve apró trükköt. ","shortLead":"Növelhető-e a meggyőző erőnk az irodában, és ha igen, milyen módszerekkel? A befolyásolás pszichológiájának...","id":"20191121_Hogyan_ervenyesitsuk_az_akaratunkat_a_munkahelyen_Ime_4_tipp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf25708-ae04-4726-a0ce-c0cac12d9769","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191121_Hogyan_ervenyesitsuk_az_akaratunkat_a_munkahelyen_Ime_4_tipp","timestamp":"2019. november. 21. 14:15","title":"Hogyan érvényesítsük az akaratunkat a munkahelyen? Íme 4 tipp!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András Londonból. ","shortLead":"A menedzsment Oscarnak nevezett Thinkers50 Strategy Award „stratégia” kategória díját hozta el Tilcsik András...","id":"20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c64f-d368-4f30-810c-401ca9426b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_bill_gates_steve_jobs_tilcsik_andras_menedzsment_oscar_dij","timestamp":"2019. november. 20. 10:31","title":"Egykor Bill Gates és Steve Jobs nyerte el ezt a díjat, most egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","shortLead":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","id":"20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9649f-6b75-4820-953a-a198a8bfc263","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","timestamp":"2019. november. 20. 13:45","title":"300 forint egy éjszaka a japán hotelben, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52132fb-e652-4a67-855d-357cbe9a8acb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyeztettek a köznevelési államtitkárral, aki ígéretet tett arra, hogy átírják a törvénymódosítás szövegét. ","shortLead":"Egyeztettek a köznevelési államtitkárral, aki ígéretet tett arra, hogy átírják a törvénymódosítás szövegét. ","id":"20191120_waldorf_iskola_koznevelesi_torveny_palkovics_laszlo_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52132fb-e652-4a67-855d-357cbe9a8acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec303ecc-a60c-4c1a-a888-d572cd84838f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_waldorf_iskola_koznevelesi_torveny_palkovics_laszlo_kormany","timestamp":"2019. november. 20. 16:11","title":"A Waldorf-iskolák kérésére változtat az alternatív iskolákra vonatkozó új szabályokon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6873d267-d2ea-4e80-bb34-cd77bf77a702","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Magyar mérnökök olyan megoldást fejlesztettek ki, aminek segítségével az önvezető autók önállóan megtalálják helyüket a parkolókban. A még kísérleti fázisban lévő rendszer időt és helyet spórol meg. A fejlesztés világelsőnek számít, ám az önvezetés látványos térnyerése még várat magára.\r

\r

\r

","shortLead":"Magyar mérnökök olyan megoldást fejlesztettek ki, aminek segítségével az önvezető autók önállóan megtalálják helyüket...","id":"20191120_parkolas_fejlesztes_ujdonsag_onvezeto_utok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6873d267-d2ea-4e80-bb34-cd77bf77a702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0484ae0-0e93-4d29-9621-73467e1a34fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_parkolas_fejlesztes_ujdonsag_onvezeto_utok","timestamp":"2019. november. 20. 12:46","title":"Ha utál parkolóhelyet keresni, ezt az újítást szeretni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafaf27e-a922-4ff2-9706-b1daa6cc1b78","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette.","id":"20191122_kamion_szemelyauto_ajka_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dafaf27e-a922-4ff2-9706-b1daa6cc1b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e682a-b0c4-4af6-b778-1b248180a5ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_kamion_szemelyauto_ajka_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 22. 05:21","title":"Kamion ütközött személyautóval Ajkánál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]