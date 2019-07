Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f26803e-3613-4328-b729-85a13279c03f","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő Tiensani Vadvédelmi Parkban.","shortLead":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő...","id":"20190711_azsiai_vadlo_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedd66cf-308c-4645-a96a-93754b6abbfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_azsiai_vadlo_kina","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Négy ritka kínai vadló született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki egy friss tanulmányból. A populisták ráadásul megtanulták, hogyan tudnak hatalmon maradni: elmossák a valódi és hamis hírek közötti határvonalat. Az sem baj, ha a vezér korrupt, csak karizmatikus legyen.","shortLead":"A magyar populisták – a Fidesz-szavazóknak és a Jobbik támogatóinak – egyik vágyott aranykora az 1980-as évek, derül ki...","id":"20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d38eca1-4dfd-4c47-82ea-8c0a491f5cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8092f0c6-77c2-475f-8cf1-6a5486a7d6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_kommunizmusba_vagynak_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2019. július. 10. 11:30","title":"A kommunizmusba vágynak a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","shortLead":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","id":"20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f6240-14d0-4d9d-abab-081017073c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","timestamp":"2019. július. 11. 15:25","title":"Kivonult a Lime a Belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési hatósági szakemberei az elmúlt hetekben. ","shortLead":"Budapesten, Sopronban és Zamárdiban, valamint a ferihegyi repülőtér környékén ellenőrizték a taxisokat a közlekedési...","id":"20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2a35c-bc47-4b52-8a2e-c3244a6be0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_taxi_ellenorzes_itm_rendszam_bevonas","timestamp":"2019. július. 10. 11:44","title":"Több tucat taxishiéna rendszámát vonták be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós, mint azt korábban feltételeztük.","shortLead":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós...","id":"20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796598e2-44c0-4505-89e8-2cfb2ed1ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 11. 12:00","title":"Az egyik legnagyobb sofőrhiba, amikor valaki a forgalommal szemben hajt – van megoldás ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban jelentette be, hogy polgármesterjelöltként elindul Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"Városi konzultációt indított a helyi kórház önkormányzati forrásból való fejlesztéséről Grezsa István, aki a napokban...","id":"20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3b7346-be60-4e20-8de1-04834b9ce879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065a2150-9e6a-4859-b3c4-0be8590c5abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Klimatizalt_korhazi_hotelszolgaltatassal_kampanyol_MarkiZay_Peter_kihivoja_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 11. 11:05","title":"Klimatizált kórházi hotelszolgáltatással kampányol Márki-Zay Péter kihívója Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felemás a közgazdász öröme.","shortLead":"Felemás a közgazdász öröme.","id":"20190709_Rona_Peter_Az_adosok_szamara_attores_a_birosag_dontese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0350c5-0eb5-4889-a0b5-44fcbeef55ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Rona_Peter_Az_adosok_szamara_attores_a_birosag_dontese","timestamp":"2019. július. 09. 17:29","title":"Róna Péter a devizahitelekről: Áttörés a bíróság döntése, bár ő tovább ment volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]