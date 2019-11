Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös, maró szagú.","shortLead":"Az Indexnek küldött olvasói videón jól látszik, hogy valami nincs rendben. Az illető állította: a folyó vize büdös...","id":"20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71fa840e-db8f-4135-9db6-51c3211676db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca70a6fc-a318-4a45-b49f-d09ba4ccb1ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_turkizkek_duna_ujpest_szennyezodes","timestamp":"2019. november. 22. 10:37","title":"Valamitől türkizkékké vált a Duna Újpestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","id":"20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc23b30-f5ed-463f-bca0-3b2a0d14bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. november. 21. 17:18","title":"Tusk: Január végéig eldől a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374ab7f4-2554-4f05-9999-ea4a598aa008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőszakoskodó pszichiátriai kezelés alatt áll.","shortLead":"Az erőszakoskodó pszichiátriai kezelés alatt áll.","id":"20191121_Nyomkovetot_kap_a_nigeriai_tarsasagra_tamado_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=374ab7f4-2554-4f05-9999-ea4a598aa008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb9df12-b782-4a15-a7c7-6eee67e5d3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Nyomkovetot_kap_a_nigeriai_tarsasagra_tamado_ferfi","timestamp":"2019. november. 21. 17:12","title":"Nyomkövetőt kap a nigériai társaságra támadó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d8c5bc-7371-4983-a3ee-bee21564a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egyik legnagyobb néppárti kritikusa, Frank Engel szerint, ha a Fidesz marad, akkor többen is el fogják hagyni a pártot. Hölvényi György szerint biztató, hogy lengyel lett az EPP elnöke.","shortLead":"Orbán Viktor egyik legnagyobb néppárti kritikusa, Frank Engel szerint, ha a Fidesz marad, akkor többen is el fogják...","id":"20191122_Tobben_elhagyhatjak_a_Neppartot_ha_a_Fideszt_visszafogadjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d8c5bc-7371-4983-a3ee-bee21564a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ded1ab-8616-42a4-bd61-c00f2fe04df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Tobben_elhagyhatjak_a_Neppartot_ha_a_Fideszt_visszafogadjak","timestamp":"2019. november. 22. 09:01","title":"Többen elhagyhatják az Európai Néppártot, ha a Fideszt visszafogadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éjfélig kapott ultimátumot a brit kormány, amely december 12-ére halasztaná a döntést a brit EU-biztos jelöléséről.","shortLead":"Éjfélig kapott ultimátumot a brit kormány, amely december 12-ére halasztaná a döntést a brit EU-biztos jelöléséről.","id":"20191122_A_Brexit_koruli_vita_miatt_csuszhat_az_uj_Europai_Bizottsag_hivatalba_lepese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e653671-1823-472c-9faa-7e13999ff0ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_A_Brexit_koruli_vita_miatt_csuszhat_az_uj_Europai_Bizottsag_hivatalba_lepese","timestamp":"2019. november. 22. 15:51","title":"A Brexit körüli vita miatt csúszhat az új Európai Bizottság hivatalba lépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","shortLead":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","id":"20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542be51f-4632-408d-bff4-643ba29328dc","keywords":null,"link":"/sport/20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. november. 21. 05:55","title":"Meghalt Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9dbddf-b39d-4eaa-b01c-fba7ff28918d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába nagyobbak, fejlettebbek az akkumulátorok, a felhasználók sosem elégedettek mobiljuk üzemidejével. Jól jöhetnek ilyenkor az olyan tokok, amelyekben pluszakkumulátor van. Az Apple most kiadta saját hivatalos megoldásait az idei iPhone-okhoz.","shortLead":"Hiába nagyobbak, fejlettebbek az akkumulátorok, a felhasználók sosem elégedettek mobiljuk üzemidejével. Jól jöhetnek...","id":"20191121_apple_iphone_11_pro_max_akkumulatoros_tok_smart_battery_case","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9dbddf-b39d-4eaa-b01c-fba7ff28918d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003f37db-c5b9-429b-a4ef-cc766afe6b60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_apple_iphone_11_pro_max_akkumulatoros_tok_smart_battery_case","timestamp":"2019. november. 21. 12:03","title":"Kiadta az Apple a sokak által várt iPhone-tokokat, melyekkel duplázható a telefon üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65180168-14d3-4fe4-bc6f-e41920109a72","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szebeni András A Makk című fotókiállítása a kulisszák mögött mutatja be a 2017-ben elhunyt rendezőt.","shortLead":"Szebeni András A Makk című fotókiállítása a kulisszák mögött mutatja be a 2017-ben elhunyt rendezőt.","id":"201947_tarlat__rokon_lelkek_szebeni_andras_amakk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65180168-14d3-4fe4-bc6f-e41920109a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ae8529-c747-41f6-ac0d-52ece923ebcc","keywords":null,"link":"/360/201947_tarlat__rokon_lelkek_szebeni_andras_amakk","timestamp":"2019. november. 22. 10:30","title":"Szembenéz egymással az állóképmester és a mozgóképmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]