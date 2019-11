Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Vádemelés Benjamin Netanjahu ellen és a harmadik választás esélye - furcsa helyzet alakult ki az országban.","shortLead":"Vádemelés Benjamin Netanjahu ellen és a harmadik választás esélye - furcsa helyzet alakult ki az országban.","id":"20191122_Duplan_is_patthelyzet_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519f279-7174-495d-a872-6094804475ad","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Duplan_is_patthelyzet_Izraelben","timestamp":"2019. november. 22. 14:10","title":"Duplán is patthelyzet Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éjfélig kapott ultimátumot a brit kormány, amely december 12-ére halasztaná a döntést a brit EU-biztos jelöléséről.","shortLead":"Éjfélig kapott ultimátumot a brit kormány, amely december 12-ére halasztaná a döntést a brit EU-biztos jelöléséről.","id":"20191122_A_Brexit_koruli_vita_miatt_csuszhat_az_uj_Europai_Bizottsag_hivatalba_lepese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e653671-1823-472c-9faa-7e13999ff0ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_A_Brexit_koruli_vita_miatt_csuszhat_az_uj_Europai_Bizottsag_hivatalba_lepese","timestamp":"2019. november. 22. 15:51","title":"A Brexit körüli vita miatt csúszhat az új Európai Bizottság hivatalba lépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságokat terjesztettek a Miniszterelnökséget vezető miniszterről, ez volt a vétkük. A kormányt hasonló ügyben nemrég marasztalta el a bíróság.\r

A kormányt hasonló ügyben...","id":"20191123_Gulyas_Gergely_alhiroldalakat_jelentett_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c1401-057f-413b-a905-bf708394e437","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Gulyas_Gergely_alhiroldalakat_jelentett_fel","timestamp":"2019. november. 23. 11:18","title":"Gulyás Gergely álhíroldalakat jelentett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f6495-8fb7-4ca6-b00c-1b2b58397531","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191122_Marabu_FekNyuz_Varosrendezesi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603f6495-8fb7-4ca6-b00c-1b2b58397531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0851e1b3-8718-49a5-82d1-9f9d5c8360fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Marabu_FekNyuz_Varosrendezesi_terv","timestamp":"2019. november. 22. 09:45","title":"Marabu FékNyúz: Városrendezési terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","id":"20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c7b5a-fdd1-4634-850d-11ec8aab5e06","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","timestamp":"2019. november. 22. 04:00","title":"Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","shortLead":"Az atomhatalom egyelőre visszafogottan reagált a Kőbányáról érkező támadásra.","id":"20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5da9d3-0486-44a9-920e-7dc0640bd9f8","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Indiaval_kerult_szembe_a_Hit_Gyulekezete","timestamp":"2019. november. 22. 10:30","title":"India is felkapta a fejét Németh Sándor szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták egy időre a III. kerületi Bécsi utat az Óbudai Egyetem közelében hatósági intézkedés miatt. Komoly erők...","id":"20191122_TEKesek_akcioztak_a_Becsi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c07cec7-0f64-4d32-9715-2baf81f6220f","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_TEKesek_akcioztak_a_Becsi_uton","timestamp":"2019. november. 22. 13:31","title":"TEK-esek akcióztak a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség Cluster missziójának adatait elemezve szakértők rekonstruálták a mágneses mező hangját. Alább ön is meghallgathatja.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség Cluster missziójának adatait elemezve szakértők rekonstruálták a mágneses mező hangját. Alább ön...","id":"20191121_magneses_mezo_hangja_europai_urugynokseg_esa_cluster_misszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc07f8f-8afa-4b61-957f-9e43f8210b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_magneses_mezo_hangja_europai_urugynokseg_esa_cluster_misszio","timestamp":"2019. november. 21. 21:10","title":"Íme, ilyen hangja van a mágneses mezőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]