[{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"A Lánchíd pesti hídfőjénél álló Sofitel luxusszállóval bővíti ingatlanportfólióját az Indotek-csoport. Szakértők szerint a vételár mintegy 100 millió euró, azaz 30 milliárd forintnál is több.","shortLead":"A Lánchíd pesti hídfőjénél álló Sofitel luxusszállóval bővíti ingatlanportfólióját az Indotek-csoport. Szakértők...","id":"20191118_nagybefekteto_sofitel_hotel_atrium_hyatt_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc1dd9f-f6d8-4eb2-bdb9-9b11d6274d94","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_nagybefekteto_sofitel_hotel_atrium_hyatt_budapest","timestamp":"2019. november. 18. 18:24","title":"Magyar nagybefektető a Sofitel Hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Esélyük sem volt. ","shortLead":"Esélyük sem volt. ","id":"20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1025cbb-b6cd-4730-9233-6fc9509b2537","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","timestamp":"2019. november. 19. 17:25","title":"Forró vízzel teli gödörbe zuhant az autójuk, ketten meghaltak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok, mégis a kisfiú a hétvégén ünnepelhette meg a 3. születésnapját. A környékbéliek összefogtak, és egy parádés felvonulást tartottak ez alkalomból. ","shortLead":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok...","id":"20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44c61be-b21e-4430-bba4-e4c7455243b1","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. november. 19. 10:17","title":"Összefogott a környék az izomsorvadásos kisfiúért, parádéval ünnepelték meg a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai szempontból nem indult fényesen a Disney streamingszolgáltatása, a helyzetet pedig bonyolítja, hogy az ügyfeleket – állításuk szerint – már az első nap hackertámadás érte.","shortLead":"Technikai szempontból nem indult fényesen a Disney streamingszolgáltatása, a helyzetet pedig bonyolítja...","id":"20191119_disney_plusz_streaming_szolgaltatas_online_video_hackertamadas_dark_web","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f5f45e-02a3-411f-9a23-40d4d803f798","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_disney_plusz_streaming_szolgaltatas_online_video_hackertamadas_dark_web","timestamp":"2019. november. 19. 10:33","title":"Meghekkelték a Disney+ előfizetőit, már árulják a bejelentkezési adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és hallók egymás közti, zökkenőmentes kommunikációját forradalmasítani készülő, magyar fejlesztésű technológiát – adta hírül a vállalkozás. A jelnyelvet valós időben angolra fordítani képes mesterséges intelligencián alapuló technológia gyakorlatilag készen áll.","shortLead":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és...","id":"20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a26193b-2460-4cc1-bbed-5a2f92026269","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 20. 13:33","title":"15 gyerek már kipróbálhatta a menő magyar technológiát, amely valós időben fordítja a jelnyelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","shortLead":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","id":"20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adae2700-53a1-4253-9482-ba5889df10d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","timestamp":"2019. november. 18. 18:34","title":"Elárverezik az állami vagyonkezelő balatoni üdülőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Videón egy autó és egy villamos ütközése, nem hallók is élvezhetik a zenét, szigorít a YouTube. Ez a hvg360 esti...","id":"20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97408b7-a154-4528-b682-fbbe87d7c68a","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360_Varhelyi_atment_Simonka_bukoban","timestamp":"2019. november. 18. 17:30","title":"Radar360: Várhelyi átment, Simonka izgulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy a telefon töltésére lehet használni. Egy miniatűr adó-vevőt is rejt, amelyre a kiberbűnözők távolról felcsatlakozhatnak. A kábelt nemrég kezdték gyártani.","shortLead":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy...","id":"20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fc208-3676-4c37-bbdd-5e95f35278c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","timestamp":"2019. november. 19. 11:33","title":"Tömeggyártásba került a kábel, amellyel bármelyik számítógépről adatok lophatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]