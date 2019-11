Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925","c_author":"Stark Tamás","category":"itthon","description":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","shortLead":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","id":"20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc736b9-2a3f-434d-a0d3-36c74cf96595","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","timestamp":"2019. november. 25. 14:20","title":"Gulág-emléknap: mindenki felelős, csak az oroszok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán megy Oroszországba. Így jön ki a sorminta.","shortLead":"Várhatóan májusban, a győzelem napi megemlékezésre utazik Moszkvába. Idén Putyin jött Magyarországra, így jövőre Orbán...","id":"20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a157456-e259-4561-9c08-f2cd175db7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abef89f7-e3b0-441d-936c-fe946cc748cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Szijjarto_Orban_Viktor_Moszkvaba_megy_jovore","timestamp":"2019. november. 25. 10:43","title":"Orbán Viktor Moszkvába megy jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","shortLead":"Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját a Fehérvári Törvényszéken.","id":"20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa98746-bd60-4eb4-9363-c8b8c6758670","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Kapott_meg_ket_ev_bortont_a_bicskei_gyermotthon_volt_igazgatoja","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Kapott még két év börtönt a bicskei gyermekotthon volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tudják a profi sportolók azokat a fantasztikus eredményeket elérni? Túllépve a tehetség kérdésén, rengeteg olyan technikát tanulhatunk el tőlük, amelyeket a mindennapi életünkben hatékonyan alkalmazhatunk. ","shortLead":"Hogyan tudják a profi sportolók azokat a fantasztikus eredményeket elérni? Túllépve a tehetség kérdésén, rengeteg olyan...","id":"20191124_Az_elsportoloktol_ellesett_modszereket_mi_is_alkalmazhatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6da725-4cf9-41c0-8331-060acaf3da70","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191124_Az_elsportoloktol_ellesett_modszereket_mi_is_alkalmazhatjuk","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Ezeket a hasznos módszereket leshetjük el az élsportolóktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon is elérhető lesz a környezetbarát E10-es üzemanyag.","shortLead":"Magyarországon is elérhető lesz a környezetbarát E10-es üzemanyag.","id":"20191125_e_10_es_uzemanyag_kornyezetbarat_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c692736-c1db-49df-bc31-5e83ae98973b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_e_10_es_uzemanyag_kornyezetbarat_benzin","timestamp":"2019. november. 25. 15:06","title":"Új korszak jön az autósok számára 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","shortLead":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","id":"20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb721041-2832-4314-8b08-5a5968c2fe1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Öt évre leülteti a Kúria Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0fbd4-68e7-44c1-921a-f2c82ce75345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hoffenheim otthonában lépett pályára Szalai Ádám csapata, a Mainz a hétvégén a Bundesligában. A magyar csatár korábbi csapatának a szurkolói üzentek neki a lelátóról.","shortLead":"A Hoffenheim otthonában lépett pályára Szalai Ádám csapata, a Mainz a hétvégén a Bundesligában. A magyar csatár korábbi...","id":"20191125_Az_ellenfel_szurkoloi_uzentek_Szalai_Adamnak_a_lelatorol_Futballisten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b0fbd4-68e7-44c1-921a-f2c82ce75345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402311c-8d21-4f63-a0b7-4a55446f9bef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Az_ellenfel_szurkoloi_uzentek_Szalai_Adamnak_a_lelatorol_Futballisten","timestamp":"2019. november. 25. 10:23","title":"Volt csapatának szurkolói üzentek Szalai Ádámnak: Futballisten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kisebbség relatív távolmaradása és a román diaszpóra újabb részvételi rekordot döntő erődemonstrációja közepette zajlik vasárnap a romániai elnökválasztás második fordulója, amelyen eldől, hogy az újabb mandátumra pályázó jobboldali Klaus Iohannis államfő vagy Viorica Dancila szociáldemokrata exminiszterelnök lesz-e Románia elnöke a következő öt évben.

","shortLead":"A magyar kisebbség relatív távolmaradása és a román diaszpóra újabb részvételi rekordot döntő erődemonstrációja...","id":"20191124_Egymillio_roman_szavaz_kulfoldrol_az_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309fd92e-cf7d-4aca-b2c9-be6bc1dae441","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Egymillio_roman_szavaz_kulfoldrol_az_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"Egymillió román szavaz külföldről az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]