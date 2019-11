Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","shortLead":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","id":"20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e2f9b1-98bc-4bed-b1cf-859b2c0e4d3c","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","timestamp":"2019. november. 27. 06:50","title":"Évi 1,7 milliárdot fizettek volna a BKV hirdetési felületeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c0c6b4-475d-4ffc-8d89-ac99973c6b26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a Sotheby’s aukciós háznál is ritka termék az ilyesmi.","shortLead":"Még a Sotheby’s aukciós háznál is ritka termék az ilyesmi.","id":"20191126_Ha_valakinek_szuksege_lenne_egy_V10es_Ferrari_Forma1es_motorra_itt_egy_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c0c6b4-475d-4ffc-8d89-ac99973c6b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1ba5af-466d-477a-ade9-09dddd8f18d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ha_valakinek_szuksege_lenne_egy_V10es_Ferrari_Forma1es_motorra_itt_egy_elado","timestamp":"2019. november. 26. 15:55","title":"Ha valakinek szüksége lenne egy 835 lóerős Ferrari Forma–1-es motorra, itt egy eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások kezeléséhez.","shortLead":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások...","id":"20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec29641-d166-46b9-8c74-e16b49cd25e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","timestamp":"2019. november. 25. 19:15","title":"Mit lehet csinálni a trollokkal? És mit ne tegyünk semmiképp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","shortLead":"\"Nincs ilyen javaslat a kormány előtt\" – mondta Gulyás Gergely a nyugdíjminimum-emelésről. ","id":"20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb6396-6eb0-4f03-ab7d-af79956166fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Jovore_sem_lesz_nyugdijemeles","timestamp":"2019. november. 26. 09:38","title":"Jövőre sem lesz nyugdíjminimum-emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","shortLead":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","id":"20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65b916-a940-472f-a329-92db51544ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","timestamp":"2019. november. 27. 10:59","title":"Fegyházba küldenek egy közjegyzőt is egy óriási pénzmosási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három kar helyett csak intézetek lesznek a Corvinus Egyetemen a jövőben – tudta meg a Népszava.","shortLead":"A három kar helyett csak intézetek lesznek a Corvinus Egyetemen a jövőben – tudta meg a Népszava.","id":"20191126_Megszuntetik_a_karokat_a_Corvinuson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebff56e-e3bb-4515-86d4-20eb9d69b418","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Megszuntetik_a_karokat_a_Corvinuson","timestamp":"2019. november. 26. 12:50","title":"Megszüntetik a karokat a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi iskolákon kívül a legtöbb intézmény anyagi gondokkal küzd.","shortLead":"Az egyházi iskolákon kívül a legtöbb intézmény anyagi gondokkal küzd.","id":"20191127_magyar_oktatas_intezmegyek_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94540d40-6a8f-40e0-b20e-e1209b992bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_magyar_oktatas_intezmegyek_hvg","timestamp":"2019. november. 27. 12:29","title":"A szülők és az EU tartják össze a magyar oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]