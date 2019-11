Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"category":"tudomany","description":"Futurisztikus konferencián járt az Őrültech című podcast két műsorvezetője, akik ezúttal a robotikáról és a jövő eszközeiről készítettek adást.","shortLead":"Futurisztikus konferencián járt az Őrültech című podcast két műsorvezetője, akik ezúttal a robotikáról és a jövő...","timestamp":"2019. november. 25. 21:33","title":"Még sokat kell várni a robot kézilabdázókra – podcast"
"category":"kultura","description":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye az otthonunkba, visszalép egyet az időben, és mozit bérel magának, hogy legyen hol bemutatni a filmjeit.","shortLead":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye...","timestamp":"2019. november. 26. 10:19","title":"Vissza az időben: mozit bérel magának a Netflix"

"category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyelőre egy szakmai bizottságot állít fel, és objektív kritériumrendszert hoznak létre, amely a jövőben szabályozhatja, ki meddig tarthat nyitva.","shortLead":"Az önkormányzat egyelőre egy szakmai bizottságot állít fel, és objektív kritériumrendszert hoznak létre, amely...","timestamp":"2019. november. 25. 17:18","title":"Egyelőre nem vezetik be az éjféli zárórát a bulinegyedben" "category":"itthon","description":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan cselekvésre sarkallja.","shortLead":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan...","timestamp":"2019. november. 25. 11:22","title":"Felajánlotta jogi segítségét az újságírószövetség az Index újságíróinak" "category":"tudomany","description":"Az Abu Bakr al-Bagdadi ellen indított amerikai hadműveletben egy jól kiképzett kutya is részt vett. Az eb nevét először biztonsági okokra hivatkozva nem árulták el, de ez azóta megváltozott.","shortLead":"Az Abu Bakr al-Bagdadi ellen indított amerikai hadműveletben egy jól kiképzett kutya is részt vett. Az eb nevét először...","timestamp":"2019. november. 26. 11:33","title":"Nem volt jó ötlet Trumptól, hogy elmondta az ISIS-vezért likvidáló kutya nevét"
"category":"cegauto","description":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","shortLead":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","timestamp":"2019. november. 25. 12:10","title":"Londonnak sem kell az Uber"
"category":"itthon","description":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","shortLead":"Kónya szerint tisztában voltak vele, hogy ő kicsoda.","timestamp":"2019. november. 25. 13:25","title":"Gúnya Péternek nevezték Kónya Péter korábbi országgyűlési képviselőt a Tv2-n" Az SZDSZ ekkor vált népszerűvé, de későbbi hanyatlásának kezdetét is ez jelentette. Az SZDSZ ekkor vált népszerűvé, de későbbi hanyatlásának kezdetét is ez jelentette. A Fidesz viszont 2010 után újra elővette Pozsgay Imrét.","shortLead":"Harminc éve, 1989. november 26-án volt a négyigenes népszavazás, amely megakadályozta, hogy az MSZMP embere legyen...","timestamp":"2019. november. 25. 13:00","title":"Amikor az SZDSZ és a Fidesz együtt verte le az Antall-Pozsgay paktumot"