[{"available":true,"c_guid":"94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban gyalogosan tiltakoztak az alacsony felvásárlási árak és a túlszabályozottság ellen. A megmozdulás célja elsősorban a társadalom figyelmét felhívni az agráriumban élők megélhetési gondjaira.","shortLead":"Több száz francia gazda traktorokkal torlaszolta el szerdán a Párizs körüli körgyűrűt, miközben a belvárosban...","id":"20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b4d55d-7aed-464e-823c-e1b62635eff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01aeb7f6-754b-4548-8815-6d83926368b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_traktor_tuntetes_parizs_uttorlasz","timestamp":"2019. november. 27. 18:08","title":"Több száz traktor torlaszolta el Párizsban az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek csoportjai előtt.","shortLead":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek...","id":"20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e378c980-02a5-4522-94ad-b5de1e13e1f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","timestamp":"2019. november. 26. 13:02","title":"Karácsony: Bizonyára nagyon fontos az atlétikai vb, de az emberi életnél nincs fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már azonosították is a szerzőket. Kiderült, hogy kamu az egész.","shortLead":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már...","id":"20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9911b6d-cbcb-4ca3-a408-4fa7274665e7","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","timestamp":"2019. november. 26. 13:42","title":"Nem nyomoznak külön az \"ördög ügyvédje\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","shortLead":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","id":"20191127_romania_erdesz_fegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793829e-df19-4e07-8fee-4bb176de17e5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_romania_erdesz_fegyver","timestamp":"2019. november. 27. 18:16","title":"Újra fegyvert kapnak a román erdészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb bankja budapesti iroda nyitását mérlegeli. ","shortLead":"A világ legnagyobb bankja budapesti iroda nyitását mérlegeli. ","id":"20191127_kinai_oriasbank_varga_mihaly_strategiai_egyuttmukodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83aeb68f-2b92-4d2b-ac4b-98209858be77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_kinai_oriasbank_varga_mihaly_strategiai_egyuttmukodes","timestamp":"2019. november. 27. 12:43","title":"Kínai óriásbankkal írt alá stratégiai megállapodást Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","shortLead":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","id":"20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e470a2-da69-4634-8739-49970d111d3b","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","timestamp":"2019. november. 26. 09:40","title":"Boris Johnson megzavarhatja Erzsébet királynő karácsonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","shortLead":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","id":"20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8476143-c2ca-43e3-9612-8641efbd043e","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","timestamp":"2019. november. 26. 09:27","title":"Könnygázzal oszlatták fel Isztambulban a nők elleni erőszak ellen tüntető nőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","shortLead":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","id":"20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc74c286-546d-4b43-80e8-1aa61fcd1665","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 27. 13:26","title":"Tömeges csődtől félnek a kórházak beszállítói, akkora a tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]