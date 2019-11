Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen testületének hivatalba lépése egy hónapot csúszott, a többi közt a magyar biztosjelölt személye miatt kialakult vita miatt. ","shortLead":"Ursula von der Leyen testületének hivatalba lépése egy hónapot csúszott, a többi közt a magyar biztosjelölt személye...","id":"20191127_szavazas_Europai_Parlament_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6ff16d-5f35-4bf7-8116-5546dc8b8aee","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_szavazas_Europai_Parlament_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. november. 27. 12:26","title":"Megszavazták a Várhelyivel felálló Európai Bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","shortLead":"Békésen tüntető nők ellen vetettek be könnygázt a török rendőrök. ","id":"20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e6b981-57f7-4c08-a6df-c61c7a129e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8476143-c2ca-43e3-9612-8641efbd043e","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_Konnygazzal_oszlattak_fel_Isztambulban_a_nok_elleni_eroszak_ellen_tuntetoket__vilag","timestamp":"2019. november. 26. 09:27","title":"Könnygázzal oszlatták fel Isztambulban a nők elleni erőszak ellen tüntető nőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bc4667-2318-4f96-a15c-10f46c0016e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik bank elemzői közölték, mire számítsunk jövőre.","shortLead":"Az egyik bank elemzői közölték, mire számítsunk jövőre.","id":"20191126_Inflaciot_es_tartosan_330_forintos_eurot_hozhat_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bc4667-2318-4f96-a15c-10f46c0016e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7a0cd6-2b98-4b42-b30a-dce40db95511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Inflaciot_es_tartosan_330_forintos_eurot_hozhat_2020","timestamp":"2019. november. 26. 16:24","title":"Inflációt és tartósan 330 forintos eurót hozhat 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai beszerzések bonyolítására nemrég felállított ügynökség.","shortLead":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai...","id":"20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c60599-8c28-4776-9e14-bd250bedfa19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","timestamp":"2019. november. 26. 06:00","title":"Az állam 30 ezer mobiltelefont vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","shortLead":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","id":"20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6829b654-61df-4e1b-90fa-f15d1cba40d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","timestamp":"2019. november. 26. 14:34","title":"Pikó: Józsefváros Facebook-oldala egy ausztrál személyé volt, most pedig törölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","shortLead":"A képviselő feljelentést tesz az ügyben. ","id":"20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98282a50-5cf4-4e30-8c86-dc77c6f365a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ea6bf-659a-4eae-9abf-5d6f772f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_demeter_marta_origo_honvedkorhaz_adatvedelem","timestamp":"2019. november. 27. 14:03","title":"A Honvédkórház parancsnoka egy nappal azelőtt kérte fel Demeter Márta papírját, hogy az az Origóhoz került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális indulásra még várni kell.","shortLead":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális...","id":"20191126_facebook_sotet_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d60f9-65cc-49b9-85e1-05618ebb6d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_facebook_sotet_mod","timestamp":"2019. november. 26. 14:03","title":"Többeknél megjelent a Facebook sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]