A HVG október 11-én kért először adatokat a Győri Polgármesteri Hivataltól arról, hogy az akkor még polgármester Borkai Zsolt a hivatali ideje alatt, vagyis 2006 óta mikor vett részt olyan repülőúton, amelynek során városvezetői feladatokat is teljesített, illetve a hivatalból kik voltak ott ezeken az utakon. A kérdés azért vetődött fel, mert Borkai és barátja az akkori információk szerint magánrepülővel utazott 2018 májusában az Adriára, ahol egy jachton orgián vettek részt. Az is kiderült, hogy a polgármester máskor is használt kisgépeket az útjaira.

© MTI / Koszticsák Szilárd

A győri jegyző, Lipovits Szilárd azonban azt válaszolta, hogy Borkai Zsolt azon utazásaival kapcsolatban, amelyekre a HVG rákérdezett, a Polgármesteri Hivatal nem minősül adatgazdának. Sőt, az apparátus útjairól szerinte csak akkor adnak információt, ha egy konkrét útra kérdeznek rá, és akkor is csak azokra az adatokra, amelyekre konkrét kérdés vonatkozik.

A HVG azonban másképp látta ezt, és pert indított a közérdekű adat kiadásáért a Polgármesteri Hivatallal szemben. A Győri Járásbíróság bírája, Hammerné Kiss Eleonóra azonban arról tájékoztatta a HVG-t, hogy miután az alperes lakóhelyünk önkormányzata, a perbeli jogkérdéssel érintett ügy kapcsán vitatható, hogy a helyi bíróságtól mennyiben várható el az ügy tárgyilagos megítélése”. Ezért:

a járásbíróság valamennyi bírája elfogultsági kifogást jelentett be.

Az eljáró bíróságot a Győri Törvényszék jelölheti ki.

Felvetődik azonban a kérdés, hogy egy adott önkormányzat területén lakó bírónak miért kell elfogultnak lennie az önkormányzattal szemben? Milyen érzelmi vagy gazdasági kapcsolat, függőség indokolja ezt? Vajon ha egy hatósági vagy kártérítési ügyet kell elbírálnia a helyi bíróságnak, akkor is ugyanezt mondja? Mert akkor minden helyi önkormányzat elleni ügyet másik megyében kellene tárgyalni.

És mi van, ha az alperes a magyar állam? Akkor az ország összes bírója elfogult?

A kérdésekre egyelőre nincs válasz, de talán Borkai utazásaira előbb-utóbb adódik.