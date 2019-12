Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","shortLead":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","id":"20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28defae0-28c2-4d46-a019-be4ede42f355","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","timestamp":"2019. december. 03. 09:31","title":"Új rekordot ért el a percek alatt feltölthető villanymotoros Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a harmadik csoportmeccsén. A szövetségi kapitány szerint apró dolgok döntöttek az ellenfél javára.","shortLead":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692f93d-ffec-4061-88fb-863b760706e7","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","timestamp":"2019. december. 03. 10:59","title":"Rasmussen a vereség után: Nem azt játszottuk, amit tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","shortLead":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","id":"20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747e16-edd0-45ad-a052-f0dc5594cc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 07:15","title":"Csúsznak az utak, késnek a vonatok – megjött a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","shortLead":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","id":"20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fa5346-2a5f-4349-88ee-986338aafc39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"A jegyét kérték, kést rántott egy férfi Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol az iPhone-ból.","shortLead":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol...","id":"20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2be21-422a-49dd-996a-1f633164c17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","timestamp":"2019. december. 02. 10:03","title":"Valaki kitalálta, hogyan lehet az iPhone-ból iPod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének hétfőn kezdődött ülése előtt.","shortLead":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ...","id":"20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afdacd9-7b21-47ee-b84b-1813e97d9b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","timestamp":"2019. december. 02. 14:03","title":"A klímaváltozás már itt van, és gyilkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el a pedofil Jeffrey Epsteintől András yorki herceg, hogy a monarchia intézményét féltő anyja, II. Erzsébet brit uralkodó belső száműzetésbe küldte kedvenc fiát.","shortLead":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el...","id":"201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1721f9f4-9bb7-4e42-8695-7a1e9b355291","keywords":null,"link":"/360/201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","timestamp":"2019. december. 01. 16:00","title":"András herceg kitagadta magát a királyi családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint komoly fejtörést jelent az állatkerti biodóm, ennek befejezéséhez még 20 milliárd forint hiányzik.","shortLead":"A főpolgármester szerint komoly fejtörést jelent az állatkerti biodóm, ennek befejezéséhez még 20 milliárd forint...","id":"20191202_karacsony_gergely_budzse_fopolgarmester_lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4d78f8-990d-4606-8e4c-21523e7a9ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_karacsony_gergely_budzse_fopolgarmester_lanchid","timestamp":"2019. december. 02. 09:18","title":"Karácsony: 150+50 milliárd hiányzik a kasszából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]