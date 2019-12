Megtagadta a vallomástételt a Szolnok megyei közgyűlés egyik fideszes képviselőnője, Boldog István közeli munkatársa, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak – számolt be az Index.

Mint korábban beszámoltunk róla, őrizetbe vették Fehér Petrát, aki korábban Boldog István fideszes országgyűlési képviselő munkatársa volt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es választókerületben. A Fővárosi Törvényszék már arról számolt be, hogy november 29-én Fehért letartóztatták. A Budai Központi Kerületi Bíróság összesen 5 emberrel szemben rendelt el kényszerintézkedést 2019. november 29-én: négyen kerültek előzetes letartóztatásba, egy ember pedig bűnügyi felügyelet alá.

Az Index megkereste a Fehér ügyvédjét, dr. Fülöp Tamást, aki azt mondta, hogy a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be, mert szerinte az megalapozatlan. Azt is elmondta, hogy az ügyfele több kihallgatásán jelezte, hogy át sem látja, hogy mi ez az ügy és mi a gyanú alapja, ezért a vallomástételt a kihallgatásokon egyelőre megtagadta. Az ügyvéd a letartóztatást is indokolatlannak tartja, de nem csak ő, hanem a bíróság sem értett egyet mindenben az ügyészséggel. Szerinte ez az oka annak, hogy a bíróság döntése ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett.

F. Petra 2018 nyarától az októberi önkormányzati választásig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat fideszes alelnöke volt, jelenleg a törökszentmiklósi képviselő-testület és a megyei önkormányzat tagja. A nőt a törvényszék válasza szerint azzal gyanúsítják, hogy uniós pályázatok elbírálására hatással bíró hivatalos személyként jogtalan haszonra tett szert, a Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos pályázatoknál jogellenesen befolyásolhatta a közbeszerzéseket.