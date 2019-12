Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3829ce3-2ad6-4d41-bdf5-97c751185f46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az előadásokon az artisták személyiségéből építkeznek, emiatt nem kamu, ami a színpadon történik – véli a Recirquel vezetője. A Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm második részében tovább követhetjük a társulat felkészülését a nagy előadásra.","shortLead":"Az előadásokon az artisták személyiségéből építkeznek, emiatt nem kamu, ami a színpadon történik – véli a Recirquel...","id":"20191203_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3829ce3-2ad6-4d41-bdf5-97c751185f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b3f552-ba0a-486a-bca7-e7a50b3bb9f2","keywords":null,"link":"/360/20191203_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Masodik_resz","timestamp":"2019. december. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Itt az életükkel játszanak, miközben történetet mesélnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e308b5-bc11-4ed2-b085-caf2efb4fcf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott információk szerint a kormányzat egy kulturális salátatörvényt nyomna át a parlamenten. Állítólag akár már a jövő héten eldőlhet az NKA sorsa.\r

","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint a kormányzat egy kulturális salátatörvényt nyomna át a parlamenten. Állítólag akár már...","id":"20191204_Megszunhet_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7e308b5-bc11-4ed2-b085-caf2efb4fcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72ef6f-9ba7-4fe5-9791-eab845ec7408","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Megszunhet_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap","timestamp":"2019. december. 04. 10:06","title":"Megszűnhet a Nemzeti Kulturális Alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett Jakupcsek Gabriellának árult el részletek arról az estéről, amikor a katona exe szinte a felismerhetetlenségig megverte.","shortLead":"Orosz Bernadett Jakupcsek Gabriellának árult el részletek arról az estéről, amikor a katona exe szinte...","id":"20191203_Reszletesen_elmeselte_a_bujaki_no_hogyan_bantalmaztak_a_panzioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59484174-411e-476d-9291-e6118df03a6b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Reszletesen_elmeselte_a_bujaki_no_hogyan_bantalmaztak_a_panzioban","timestamp":"2019. december. 03. 07:50","title":"Részletesen elmesélte a bujáki nő, hogyan bántalmazták a panzióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac41b46a-b84e-4b44-bef5-5bbdf5a0c1ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Gazprom elnökét, Viktor Zubkovot.","shortLead":"Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Gazprom elnökét, Viktor Zubkovot.","id":"20191202_gazprom_magyarorszag_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac41b46a-b84e-4b44-bef5-5bbdf5a0c1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fba1bbe-fdf1-4632-9d13-df41bffa85ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_gazprom_magyarorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. december. 02. 17:25","title":"Hosszú távú szerződésre készül a Gazprommal Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sejtelmesen üzent a külügy: érdemes figyelnünk a híreket.","shortLead":"Sejtelmesen üzent a külügy: érdemes figyelnünk a híreket.","id":"20191204_Szijjarto_es_a_magyar_urhajos_lesz_meg_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099b6524-273d-4b26-8eea-42340e09a37d","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Szijjarto_es_a_magyar_urhajos_lesz_meg_meglepetes","timestamp":"2019. december. 04. 11:38","title":"Szijjártó és a magyar űrhajós: lesz még meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969c2530-ad21-4baa-8c76-53579ea02db4","c_author":"Sándor Anna","category":"360","description":"Szeretünk sémákban gondolkodni, pedig minden megcsalási történet egyedi, ráadásul az emberi szív legeldugottabb mélyére világít be. A sokféle árulásban azonban van néhány közös vonás, amely többet taníthat nekünk a párkapcsolatokról, mint először gondolnánk.","shortLead":"Szeretünk sémákban gondolkodni, pedig minden megcsalási történet egyedi, ráadásul az emberi szív legeldugottabb mélyére...","id":"20191203_Esther_Perel_Affer_avagy_gondoljuk_ujra_a_hutlenseget_viszony_megcsalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969c2530-ad21-4baa-8c76-53579ea02db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39d2777-a678-459a-ae87-cc05f14e5b7a","keywords":null,"link":"/360/20191203_Esther_Perel_Affer_avagy_gondoljuk_ujra_a_hutlenseget_viszony_megcsalas","timestamp":"2019. december. 03. 15:00","title":"Miről szól egy viszony? Az biztos, hogy nem csak a szexről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]