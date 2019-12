Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","shortLead":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","id":"20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc360a6-a7ea-4eb2-8e17-53c86ef7d629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","timestamp":"2019. december. 04. 07:42","title":"Kiengedik az előzetesből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f78a5a-6069-494b-95fa-1ed1bb3faa74","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Lassan itt a síszezon, és nem árt minél korábban lefoglalni a szállásokat, vagy legalább átgondolni, hogy hova menjünk idén. Ausztria a legkézenfekvőbb választás, ha színvonalas, minőségi pályákra vágyunk a közelben. Magas-Stájerország pedig az egyik legjobb opció, hiszen nemcsak, hogy nincs messze, de a család összes tagjának akad egy-egy klassz program. Hét pontban részleteztük, hogy miért ez az ideális úti cél. ","shortLead":"Lassan itt a síszezon, és nem árt minél korábban lefoglalni a szállásokat, vagy legalább átgondolni, hogy hova menjünk...","id":"feelaustria_20191202_Csaladosan_csak_ide_Ime_a_legklasszabb_siterep_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f78a5a-6069-494b-95fa-1ed1bb3faa74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2ce7d6-12d4-4689-878b-573f2d3cfa78","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20191202_Csaladosan_csak_ide_Ime_a_legklasszabb_siterep_Ausztriaban","timestamp":"2019. december. 03. 11:30","title":"Családosan csak ide! Íme Ausztria egyik legklasszabb síterepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is – döntött kedden az Országgyűlés.","shortLead":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új...","id":"20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4af0090-ccad-46b6-82e3-7f166fc82d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 03. 10:41","title":"Már az e-cigaretta eszközeit is csak trafikok árulhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes összetételű Médiatanács az állami hírcsatorna egyik adását vizsgálta, amely az MTVA-székházból kidobott ellenzéki képviselők ügyében ellenzékieket meg sem szólaltatott. ","shortLead":"A fideszes összetételű Médiatanács az állami hírcsatorna egyik adását vizsgálta, amely az MTVA-székházból kidobott...","id":"20191205_A_Mediatanacs_szerint_az_kiegyensulyozott_tajekoztatas_ha_csak_a_kozmedia_ugyvedei_beszelnek_egy_ugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bcc0cf-84df-449f-945f-f790c590a88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30285ce4-215f-438b-a0d0-b99652aa03e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_Mediatanacs_szerint_az_kiegyensulyozott_tajekoztatas_ha_csak_a_kozmedia_ugyvedei_beszelnek_egy_ugyrol","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"A Médiatanács szerint az kiegyensúlyozott tájékoztatás, ha csak a közmédia ügyvédei beszélnek egy ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","shortLead":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","id":"20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a3d33c-5ebd-461f-ab5f-609891162713","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","timestamp":"2019. december. 04. 17:31","title":"Átalakítják a 2022-es vb-re az európai selejtezők rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról Európába szóló szerződést a jövő év január elsejétől tíz évre.","shortLead":"Meghosszabbította az ukrán Ukrtransznafta és az orosz Transznyefty az orosz kőolaj Ukrajnán keresztüli tranzitjáról...","id":"20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc259f7c-c860-43d6-a733-c0c80fc7cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Tiz_evre_szolo_szerzodest_irt_ala_a_koolajtranzitrol_Ukrajna_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. december. 03. 19:53","title":"Tíz évre szóló szerződést írt alá a kőolajtranzitról Ukrajna és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta a megjelenést, de ezúttal a képeken többet látjuk a hátát, mint az arcát. ","shortLead":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta...","id":"20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a29c-b90d-4445-ac59-72e766b5bfaa","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. december. 03. 12:35","title":"Melania Trump lecserélte az agresszív vérvörös fenyőket a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]