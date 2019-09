Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen legnagyobb divatterepjárója már nemcsak V6-os, hanem akár V8-as dízelmotorral is elérhető.","shortLead":"A Volkswagen legnagyobb divatterepjárója már nemcsak V6-os, hanem akár V8-as dízelmotorral is elérhető.","id":"20190927_dizel_csucsragadozo_25_milliotol_indul_itthon_a_422_loeros_gazolajos_vw_touareg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d85c37-81e0-4967-8044-408722dfb2e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_dizel_csucsragadozo_25_milliotol_indul_itthon_a_422_loeros_gazolajos_vw_touareg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Dízel csúcsragadozó: 25 milliótól indul itthon a 422 lóerős gázolajos VW Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09044ed1-c844-44c3-a192-f2688bd1b0c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogyan a brit férfi kiveri lakásából a rablókat.","shortLead":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogyan a brit férfi kiveri lakásából a rablókat.","id":"20190926_Harom_betorot_pofozott_ki_a_lakasabol_a_bator_ingatlanugynok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09044ed1-c844-44c3-a192-f2688bd1b0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27d75a-bacb-47f6-97c3-91e45a40df9b","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Harom_betorot_pofozott_ki_a_lakasabol_a_bator_ingatlanugynok","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:00","title":"Három rablót pofozott ki a lakásából a bátor ingatlanügynök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201939_gyorstalpnyalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ef07cb-703e-450b-9112-7545444f51bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd013c81-71f1-4719-b09a-f5f8dff06e4b","keywords":null,"link":"/itthon/201939_gyorstalpnyalo","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:45","title":"Dobszay János: Gyorstalpnyaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d6360a-5a99-4bd1-805e-946a307249fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 km/h sebesség alatt egyedi figyelmeztető hangot ad ki a gyalogosok számára az amúgy szinte teljesen némán lopakodó divatterepjáró. ","shortLead":"30 km/h sebesség alatt egyedi figyelmeztető hangot ad ki a gyalogosok számára az amúgy szinte teljesen némán lopakodó...","id":"20190926_50_kilometeres_villanyhatotavu_a_zold_rendszamos_bmw_x1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d6360a-5a99-4bd1-805e-946a307249fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac66ea-0c18-4937-a89b-73e8347d5dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_50_kilometeres_villanyhatotavu_a_zold_rendszamos_bmw_x1","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:21","title":"50 kilométeres villanyhatótávú a zöld rendszámos BMW X1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","id":"20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797795c9-7042-4487-a410-0a8dcfa60e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:03","title":"Nagy változás jöhet az iPhone-oknál, új formát kaphatnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","shortLead":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","id":"20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce346a77-0d6c-499c-b754-17877854d395","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:33","title":"Leszakadt a mennyezet a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai bevándorlási hivatal egy kézikönyvben magyarázza el a hatóság embereinek, hogyan kell használni a Google Fordítót, hogy azzal ellenőrizzék a menekültek közösségi oldalakra kitett posztjait.","shortLead":"Az amerikai bevándorlási hivatal egy kézikönyvben magyarázza el a hatóság embereinek, hogyan kell használni a Google...","id":"20190927_menekult_bevandorlasi_hivatal_egyesult_allamok_google_fordito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3bc0a-83ef-49ef-a107-920975b3a133","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_menekult_bevandorlasi_hivatal_egyesult_allamok_google_fordito","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:03","title":"Még a Google is fogja a fejét: Google Fordítóval próbálják eldönteni a menekültek sorsát Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"Ketten egész életükre szóló, súlyos mozgásszervi fogyatékosságot okozó sérüléseket szenvedtek.","id":"20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fdb5f1-3251-4021-ab1e-7032af260be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79387d7-eccc-41f4-8b7e-be554957a5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_170nel_szallt_el_a_kanyarban_egy_tarsasag_a_sofornek_jogositvanya_sem_volt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"170-nel szállt el kanyarban egy hatfős társaság, a sofőrnek jogosítványa sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]