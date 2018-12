Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők küldöttsége kijött, hogy megnyugtassa a tömeget és elmondják, mire jutottak. ","shortLead":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők...","id":"20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c9bc44-5802-470a-a329-2dd76caef7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","timestamp":"2018. december. 16. 23:25","title":"Szél: \"Minden ellenzéki képviselő jöjjön az MTVA székházhoz, mert most itt van dolga!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","shortLead":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","id":"20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a61b2b-5f26-40ae-becd-4ea7ddd9b57f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","timestamp":"2018. december. 15. 14:52","title":"Új műfajt találtak, milyen autót kell tuningolni az orosz oligarcháknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb34e7d-2dc6-4162-b451-592de0d360f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mostantól minden kifizetés csak Bajkai István ellenjegyzésével történhet.","shortLead":"Mostantól minden kifizetés csak Bajkai István ellenjegyzésével történhet.","id":"20181215_Fideszes_orszaggyulesi_kepviselo_lett_a_bokszszovetseg_megbizott_penzugyi_biztosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb34e7d-2dc6-4162-b451-592de0d360f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f00bde-39c5-40d4-98a1-ad2d5313367c","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Fideszes_orszaggyulesi_kepviselo_lett_a_bokszszovetseg_megbizott_penzugyi_biztosa","timestamp":"2018. december. 15. 13:42","title":"Fideszes országgyűlési képviselő lett a bokszszövetség megbízott pénzügyi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3592f681-2d48-4e3b-b52e-9f915ddbf192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szívtelen tolvajok megfújták az Élővíz-csatorna partján kiállított kacsaszobrok egyikét. ","shortLead":"A szívtelen tolvajok megfújták az Élővíz-csatorna partján kiállított kacsaszobrok egyikét. ","id":"20181215_Megtalaltak_a_szoborrongalo_remeket_akik_megfujtak_Bekescsaba_egyik_ekkovet__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3592f681-2d48-4e3b-b52e-9f915ddbf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd88dfc-ccfc-4483-a062-e7060b960f32","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Megtalaltak_a_szoborrongalo_remeket_akik_megfujtak_Bekescsaba_egyik_ekkovet__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 14:27","title":"Megtalálták a szoborrongáló rémeket, akik megfújták Békéscsaba egyik ékkövét – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","shortLead":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","id":"20181215_repulo_auto_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b63a9e-8a6a-4f63-9940-14450fddbb54","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_repulo_auto_baleset","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Csúnya zuhanás lett egy repülő autó teszteléséből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az anyagok futottak a legjobban a héten az autó rovatban. ","shortLead":"Ezek az anyagok futottak a legjobban a héten az autó rovatban. ","id":"20181216_Tolatoradar_Mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b89682-3944-4bbc-a2d3-da2294fc3ba2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_Tolatoradar_Mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 16. 16:18","title":"Tolatóradar: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok rendszerének átalakítását.","shortLead":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok...","id":"20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8e909b-2d84-4b5a-a07c-0d2f5e189967","keywords":null,"link":"/sport/20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","timestamp":"2018. december. 15. 16:15","title":"Rendesen átalakítják az európai kézilabdakupákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet segíteni azokat, aki elhagyják hazájukat - jelentette ki Ferenc pápa a római Szent Péter téren Advent harmadik vasárnapján mondott beszédében.","shortLead":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet...","id":"20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817ed2d-75d4-4d4c-8726-1c38dc8a56cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","timestamp":"2018. december. 16. 14:34","title":"A pápa támogatja ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]