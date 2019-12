Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","shortLead":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","id":"20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7d9fa8-044f-45d0-8e3d-614c851c7534","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","timestamp":"2019. december. 04. 10:48","title":"Létrával sem lehet felérni Erzsébet királynő karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","shortLead":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","id":"20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aac838-c267-4777-97ea-1635c043e2c1","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","timestamp":"2019. december. 04. 09:42","title":"Megbüntette a Fradit az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos adatokra vadászik. Nem közvetlenül támad, egy PDF-olvasónak álcázza magát.","shortLead":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos...","id":"20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b88b62e-45c9-46cc-ac9c-6a8235e27f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","timestamp":"2019. december. 05. 09:33","title":"Facebookos adatokra vadászik egy alattomos új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","shortLead":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","id":"20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a936ad-8828-4285-a345-64f0f74a8678","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","timestamp":"2019. december. 05. 16:24","title":"Pszichológus segíti a győri középiskola diákjait a késelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5 milliárd forinttal kevesebb.","shortLead":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5...","id":"20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87b0e96-d13e-4d2e-9d73-ef8058d4e8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","timestamp":"2019. december. 04. 13:39","title":"A 3-as metró középső állomásainak felújítása nem is annyiba kerül, mint amennyit mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz, az ellenzéki pártok jelöltje és egy vlogger mellé bejelentkezett egy önkormányzati képviselő is győri polgármesternek.","shortLead":"A Fidesz, az ellenzéki pártok jelöltje és egy vlogger mellé bejelentkezett egy önkormányzati képviselő is győri...","id":"20191205_Mar_negyen_is_elfoglalnak_Borkai_Zsolt_meguresedett_szeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c065b9-7833-42dc-b563-909a43f1b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca5a0f5-60c6-4fe0-b6df-bf93d5df8d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Mar_negyen_is_elfoglalnak_Borkai_Zsolt_meguresedett_szeket","timestamp":"2019. december. 05. 09:58","title":"Már négyen is elfoglalnák Borkai Zsolt megüresedett székét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez néhány nappal az után történt, hogy Szerbiában nyilvánosságra hozták, hogy egy orosz kém beszervezett egy nyugállományú szerb ezredest.","shortLead":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez...","id":"20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6247ef60-6e22-4a0a-b7b5-de0cea96489f","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","timestamp":"2019. december. 04. 18:20","title":"Szinte szerelmet vallott Putyinnak a szerb államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","shortLead":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","id":"20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51bfee-2942-451c-be35-7a680a0df625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","timestamp":"2019. december. 04. 12:20","title":"32 kórháznak fogyott el a pénze szeptemberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]