Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket az állami intézményekből.","shortLead":"Az amerikai szigor után Kína is hasonló lépésre szánta el magát: kisöprik a külföldi szoftvereket és hardvereket...","id":"20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149c6437-e706-45c3-ad15-072cb3b4abd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_kinai_allam_peking_amerikai_technologia_kereskedelmi_haboru_huawei","timestamp":"2019. december. 09. 19:03","title":"Kína hadat üzent az amerikai technológiáknak, mindent tilos használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyémántválság van a világon, mert Indiában, ahol a nyers gyémántok nagy részét feldolgozzák, a bankok egy botrány miatt nem adnak hitelt a feldolgozóknak, akik így nem tudnak vásárolni a bányacégektől.","shortLead":"Gyémántválság van a világon, mert Indiában, ahol a nyers gyémántok nagy részét feldolgozzák, a bankok egy botrány miatt...","id":"20191211_Nem_csak_Vajna_Timeanak_nem_jott_be_a_gyemantbiznisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ee3ed-7fb1-4170-9ae8-e8cdfbd8264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6503b9b1-e344-498d-b389-cd61e04a1c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Nem_csak_Vajna_Timeanak_nem_jott_be_a_gyemantbiznisz","timestamp":"2019. december. 11. 07:00","title":"Nem csak Vajna Tímeának nem jött be a gyémántbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80289d1f-bce2-4010-9fa0-49096662e5dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szabó Gábor január 1-jétől irányítja az intézetet.","shortLead":"Szabó Gábor január 1-jétől irányítja az intézetet.","id":"20191210_szegedi_tudomanyegyetem_rektor_szabo_gabor_lezerkozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80289d1f-bce2-4010-9fa0-49096662e5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b02a50-8280-4f0d-93db-2fe08603ad76","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_szegedi_tudomanyegyetem_rektor_szabo_gabor_lezerkozpont","timestamp":"2019. december. 10. 21:58","title":"A szegedi egyetem volt rektora lett a lézerközpont vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bb2e70-cc12-45dc-83b3-a880e51a9e15","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mi kell ahhoz, hogy egy vezető brit egyetemen hónapokon át az abortusz legyen a beszédtéma? És miért kerülnek ki a kampuszon kétméteres, riogató plakátok a terhességmegszakításról? Nagy-Britanniában több szó esik az abortuszról, mint otthon, és vannak olyanok, akik bármeddig elmennének az igazukért.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy egy vezető brit egyetemen hónapokon át az abortusz legyen a beszédtéma? És miért kerülnek ki...","id":"20191210_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_abortusz_erkolcstelen_OK_boomer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5bb2e70-cc12-45dc-83b3-a880e51a9e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5de363c-1042-407d-b9aa-cba7e45ea450","keywords":null,"link":"/360/20191210_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_abortusz_erkolcstelen_OK_boomer","timestamp":"2019. december. 10. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Az abortusz erkölcstelen? OK, boomer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint az ellenzék nyomás alatt tartja Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház vezetőjét.","shortLead":"A lap szerint az ellenzék nyomás alatt tartja Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház vezetőjét.","id":"20191210_magyar_nemzet_szinhaz_igazgato_veszely_ellenzek_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdd0e5-0bdb-4fca-87b9-a86109f3f95c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_magyar_nemzet_szinhaz_igazgato_veszely_ellenzek_fovaros","timestamp":"2019. december. 10. 11:03","title":"A Magyar Nemzet szerint a jobboldali színházigazgatók vannak veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinchez közeli, állami megrendelésekkel kitömött 4iG bejelentette, hogy mégsem veszi meg a nála jóval nagyobb T-Systemset, de vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.","shortLead":"A Mészáros Lőrinchez közeli, állami megrendelésekkel kitömött 4iG bejelentette, hogy mégsem veszi meg a nála jóval...","id":"20191210_Kutba_esett_az_ev_uzlete_a_magyar_informatikai_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cf37b9-d8c6-4dd8-b19e-9031a809bc86","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_Kutba_esett_az_ev_uzlete_a_magyar_informatikai_piacon","timestamp":"2019. december. 10. 17:41","title":"Kútba esett az év üzlete: mégsem veszi meg a 4iG a T-Systemset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének, például úgy, hogy Balázs Péter rendezéseit kellene nézniük kipeckelt szemmel a pokolban.","shortLead":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének...","id":"20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58800dc6-8390-427a-9c24-97588b6129fc","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","timestamp":"2019. december. 09. 20:07","title":"A színházi tüntetés legjobb beszédét Pintér Béla mondta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]