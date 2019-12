Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban alaptalannak nevezte az ellene folyó eljárást.","shortLead":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban...","id":"20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e475db9c-1764-4bb8-8553-f80c6cf67b79","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","timestamp":"2019. december. 17. 13:22","title":"Halálra ítélték Pervez Musarraf volt pakisztáni elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, miért kavar be az androidosok néhány alkalmazásába a Chrome böngésző 79-es verziója, de a Google már leállította a frissítések kiküldését.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért kavar be az androidosok néhány alkalmazásába a Chrome böngésző 79-es verziója, de a Google...","id":"20191216_google_chrome_79_frissites_adatvesztes_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf56b5a-2a88-4cd1-88d1-368146484bfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_chrome_79_frissites_adatvesztes_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:33","title":"Leállította a Google a Chrome androidos frissítését, mert adatokat \"töröl\" az új böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","shortLead":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","id":"20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8d82dc-4af0-4ac0-bb8a-f2a761aa8ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","timestamp":"2019. december. 15. 22:12","title":"A Red Hot Chili Peppers gitárost cserél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és ezért a szakma és a fogyasztók is szívesen emlékeznek rájuk. A listán az Apple okosórája és a Nintendo Switch konzol is helyet kapott.","shortLead":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és...","id":"20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c632c-3121-4b15-99f2-aab79ec73ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","timestamp":"2019. december. 16. 17:03","title":"Ezek az évtized legmeghatározóbb műszaki cikkei a Time magazin szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d81b20-996e-4d4d-91dc-40260e7562c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 millió font értékű ékszert vittek el Tamara Ecclestone-tól.","shortLead":"50 millió font értékű ékszert vittek el Tamara Ecclestone-tól.","id":"20191216_tamara_ecclestone_betores_lopas_ekszer_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d81b20-996e-4d4d-91dc-40260e7562c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ba027c-e00e-4ba8-b99e-9680c4e3adcd","keywords":null,"link":"/elet/20191216_tamara_ecclestone_betores_lopas_ekszer_vagyon","timestamp":"2019. december. 16. 15:42","title":"20 milliárd forintnyi ékszert loptak el Bernie Ecclestone lányától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd84a00c-2640-4627-afe5-008fb739f609","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint az alma tényleg képes távol tartani az orvost, de csak akkor, ha napi kettő fogy belőle.","shortLead":"A tudósok szerint az alma tényleg képes távol tartani az orvost, de csak akkor, ha napi kettő fogy belőle.","id":"20191216_almafogyasztas_alma_szivbetegseg_koleszterin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd84a00c-2640-4627-afe5-008fb739f609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6d7766-8782-49ae-ba7a-fb6a5eea41e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_almafogyasztas_alma_szivbetegseg_koleszterin","timestamp":"2019. december. 16. 16:03","title":"Frissítették a régi mondást, amelyet Terence Hilltől biztosan mindenki ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","shortLead":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","id":"20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96001090-15ca-4785-9ba0-3102adbb6040","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","timestamp":"2019. december. 16. 13:30","title":"70 milliárd forinttal lóg az egészségügynek a kormány, műtétek maradhatnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059d59c-8f37-42da-85dc-23171c2300be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dráma- és forgatókönyvírónak a laptopját és a külső adathordozóját lopták el, mialatt ő egy céges karácsonyi rendezvényen volt. ","shortLead":"A dráma- és forgatókönyvírónak a laptopját és a külső adathordozóját lopták el, mialatt ő egy céges karácsonyi...","id":"20191216_Kiraboltak_Tasnadi_Istvan_irot_elveszhetnek_a_munkai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5059d59c-8f37-42da-85dc-23171c2300be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12862da-fde6-40e8-82d8-71bcefcd3d1a","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Kiraboltak_Tasnadi_Istvan_irot_elveszhetnek_a_munkai","timestamp":"2019. december. 16. 12:27","title":"Kirabolták Tasnádi István írót, elveszhetnek a munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]