[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Erdogan közös barátjának biznisze, Trump hazugsága, az M2-esen a forgalommal szemben hajtó autós. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán és Erdogan közös barátjának biznisze, Trump hazugsága, az M2-esen a forgalommal szemben hajtó autós. Ez a hvg360...","id":"20191216_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51adffa6-64f9-4731-a4f2-4df36939b4b8","keywords":null,"link":"/360/20191216_Radar360","timestamp":"2019. december. 16. 17:30","title":"Radar360: Mácsai már hisz a színházi szakma összefogásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359dd2f6-0888-4965-a19b-2960d990e2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kupésra faragott SUV modelljének új generációja immár Magyarországon is elérhető.","shortLead":"A stuttgarti gyártó kupésra faragott SUV modelljének új generációja immár Magyarországon is elérhető.","id":"20191216_hazankban_a_mercedes_gle_coupe_a_legujabb_kupe_divatterepjaro_bmw_x6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359dd2f6-0888-4965-a19b-2960d990e2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e266632-f293-4548-b1ab-bbdef5ea548d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_hazankban_a_mercedes_gle_coupe_a_legujabb_kupe_divatterepjaro_bmw_x6","timestamp":"2019. december. 16. 07:59","title":"Hazánkban a Mercedes GLE Coupé, a legújabb kupé divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új, igen hasznos funkcióval bővíti internetes tárhelyszolgáltatását Microsoft. Az újdonságok a napokban kerülnek be a OneDrive-ba.","shortLead":"Három új, igen hasznos funkcióval bővíti internetes tárhelyszolgáltatását Microsoft. Az újdonságok a napokban kerülnek...","id":"20191215_microsoft_onedrive_uj_funkciok_mentes_kesobbre_faljfeltoltes_nyelvi_lokalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f17b133-b229-4de7-a8b3-ace934e9d313","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_microsoft_onedrive_uj_funkciok_mentes_kesobbre_faljfeltoltes_nyelvi_lokalizacio","timestamp":"2019. december. 15. 15:03","title":"Sokan értékelik majd: hasznos funkciók érkeznek a OneDrive-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","shortLead":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","id":"20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95470253-6478-44f3-8263-663f7567fd5e","keywords":null,"link":"/sport/20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","timestamp":"2019. december. 16. 12:41","title":"Bajnokok Ligája: Real–ManCity, illetve a 2012-es döntő visszavágója a legjobb 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","shortLead":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","id":"20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9d4f0b-9488-4711-98c3-0382efc8f44c","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. december. 16. 11:42","title":"Egy parkolóhely elfoglalása miatt lövöldözni kezdett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e15afa6-ab58-493c-b72b-3a9b894486d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges képeket tett közzé Facebook oldalán az egyik thaiföldi repülőgép-követő csoport, a Phuket Plane Spotter.","shortLead":"Különleges képeket tett közzé Facebook oldalán az egyik thaiföldi repülőgép-követő csoport, a Phuket Plane Spotter.","id":"20191215_Repulogepek_ahogy_meg_nem_latta_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e15afa6-ab58-493c-b72b-3a9b894486d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a9411f-34c3-4a1f-974d-329261c826f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Repulogepek_ahogy_meg_nem_latta_oket","timestamp":"2019. december. 15. 11:08","title":"Repülőgépek, ahogy még nem látta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén dupla teltházas Aréna-koncertet adott az énekes, aki az Elhiszem című dalát saját lányával közösen énekelte.\r

\r

","shortLead":"Hétvégén dupla teltházas Aréna-koncertet adott az énekes, aki az Elhiszem című dalát saját lányával közösen...","id":"20191216_Igy_enekelt_Akos_a_17_eves_lanyaval_az_Arenaban_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d683d-caca-4ce6-900f-025d38d24115","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Igy_enekelt_Akos_a_17_eves_lanyaval_az_Arenaban_video","timestamp":"2019. december. 16. 09:50","title":"Így énekelt Ákos a 17 éves lányával az Arénában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","shortLead":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","id":"20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dab179-8a9a-4b42-8fe3-bc995d7165c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 16. 18:21","title":"Jövőre 500 férőhelyes börtön épülhet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]