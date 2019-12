Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","shortLead":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","id":"20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb8507-0078-4163-81bc-06c6e49e6f3d","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","timestamp":"2019. december. 17. 10:47","title":"Újabb százmilliókat kap a 4iG a NAV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb4ff03-6a25-49fa-b24c-d83547e102f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint 30 éve találkozott Orbán Viktor és Iványi Gábor, utóbbi most elmesélte a HVG-nek megismerkedésük történetét. Bár a lelkész keresztelte meg a miniszterelnök két gyerekét is, de nem volt sokáig felhőtlen a viszonyuk. ","shortLead":"Több mint 30 éve találkozott Orbán Viktor és Iványi Gábor, utóbbi most elmesélte a HVG-nek megismerkedésük történetét...","id":"20191218_Ivanyi_Gabor_Orban_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb4ff03-6a25-49fa-b24c-d83547e102f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f3e949-1ae1-4552-8b79-25acd808d14d","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_Gabor_Orban_csalad","timestamp":"2019. december. 18. 12:00","title":"A véletlenen múlt Iványi Gábor találkozása Orbánnal, de hamar kiderült, hogy \"nincs minden rendben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két alkalommal mértek kimondottan magas foszfinszintet, az viszont nem derült ki, hogy honnan került szerves anyag a víztározóba.","shortLead":"Két alkalommal mértek kimondottan magas foszfinszintet, az viszont nem derült ki, hogy honnan került szerves anyag...","id":"20191217_Kozzetettek_milyen_szennyezodest_talaltak_a_Matrai_Eromunel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5d2c3b-51f9-425d-8ce6-c6c49ce92131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38f8ad5-82b4-4e64-b2ed-ca1a44f531a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Kozzetettek_milyen_szennyezodest_talaltak_a_Matrai_Eromunel","timestamp":"2019. december. 17. 09:16","title":"Közzétették, milyen szennyeződést találtak a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","id":"20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459fbf94-0e01-42a3-a70e-3432be94878f","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","timestamp":"2019. december. 17. 18:20","title":"A román elnök nem akar Orbánnal új Közép-Európát építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","shortLead":"Pár éve döntöttek róla, hogy Komlón börtön épül, de az engedély csak most lett meg.","id":"20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dab179-8a9a-4b42-8fe3-bc995d7165c2","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_komlo_borton_buntetes_vegrehajtas_belugyminiszterium","timestamp":"2019. december. 16. 18:21","title":"Jövőre 500 férőhelyes börtön épülhet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt. A társa két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott.","shortLead":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt...","id":"20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb7fe3-9715-4534-818b-cdd418f7834d","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","timestamp":"2019. december. 16. 20:34","title":"Csalt és sikkasztott, évekre lecsukják a közös képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban alaptalannak nevezte az ellene folyó eljárást.","shortLead":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban...","id":"20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e475db9c-1764-4bb8-8553-f80c6cf67b79","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","timestamp":"2019. december. 17. 13:22","title":"Halálra ítélték Pervez Musarraf volt pakisztáni elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban, hogy megcélozza Romániát.","shortLead":"A sofőr Szlovéniában defektet kapott és nem volt pótkereke. A hiányzó kerék azonban nem akadályozta meg abban...","id":"20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac23c9d-669f-4a7c-ba23-0de0eaa9e083","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Hianyzo_kerekkel_repesztett_egy_kamion_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 17. 15:18","title":"Hiányzó kerékkel repesztett egy kamion az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]