Bár a törvény és a pályázati kiírás is szakirányú végzettséget ír elő a Dobó István Vármúzeum igazgatásához, a jelenlegi vezetőnek, Ringert Csabának még csak az ennek helyettesítésére alkalmas jogász vagy közgazdász diplomája sincs, írja a Magyar Hang. Eger város (korábban fideszes) önkormányzata korábban megtagadta a végzettséget igazoló iratok kiadását, ezért a portál bírósági eljárást indított, hogy megkaphassa ezeket és a pályázatot.

Az ügyben a Társaság a Szabadságjogokért jogászai segítettek a portálnak, a Magyar Hang az Egri Törvényszéken másodfokon jogerősen is pert nyert az önkormányzattal szemben.

Mirkóczki Ádám, a várost most vezető jobbikos polgármester azt közölte, a pályázat és az elbírálás dokumentációit ő még nem látta, de ha bebizonyosodik, hogy Ringert Csaba kinevezése törvénytelen volt, a törvénytelen állapotot azonnal megszüntetik. A Magyar Hang szerint Mirkóczki belső vizsgálatot rendelt el.

Az új igazgató az önéletrajza szerint a pályázata beadásakor releváns szakmai tapasztalatként csupán egy négyhónapos tanácsadói megbízást tudta felmutatni. Előtte az oktatásban, majd számos európai uniós projekt lebonyolításán dolgozott, mérlegképes könyvelői végzettsége is van. A lap egyébként számos kiskaput fedezett fel a kiírásban is.

Az ötéves szakmai gyakorlatnál például nem ragaszkodtak a múzeumi munkához, a jelentkező végzettségének megfelelő tapasztalatot is elfogadták. A „kiemelkedő szakmai tudományos tevékenység” feltételnél is beérték a szakmai – tehát a végzettségnek megfelelő – tevékenységgel is.

Az nem derült ki, hogy melyik végzettségét fogadta el korábban a bírálóbizottság és az akkori fideszes többségű közgyűlés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) pedig semmiféle kifogása nem akadt Ringert szakmai alkalmasságát illetően.

Az igazgató azt közölte, hogy eddig nem kapott információt arról, hogy egy bírósági eljárás következményeképpen kiadták az igazgatói pályázatát, elmondása szerint nincs tudomása arról sem, hogy jogerős ítélet született, de mivel a Dobó István Vármúzeum igazgatói pályázatát az önkormányzat hirdette meg, a pályáztatással, valamint a bírálati eljárással kapcsolatban nem tud nyilatkozni.

Ringert Csabát tavaly november végén nevezte ki a közgyűlés, elődje, Berecz Mátyás 2018 szeptemberében politikai nyomásra lemondott. (Berecz október óta képviselő a városban.)