[{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének. Korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy a jelenséget lefényképezzék.","shortLead":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének...","id":"20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ba201f-405a-48a8-a445-be150230f864","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","timestamp":"2019. december. 20. 20:03","title":"Megvan az év tudományos áttörése, egy hihetetlen fotóhoz kapcsolódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a329906-ce15-435d-8bd1-3807e536e3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tenni kell” – üzente a párt.","shortLead":"„Tenni kell” – üzente a párt.","id":"20191220_Raszoruloknak_osztott_etelt_a_Parbeszed_a_Blahan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a329906-ce15-435d-8bd1-3807e536e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ef50-af3e-428f-a9a0-b8df22d79079","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Raszoruloknak_osztott_etelt_a_Parbeszed_a_Blahan","timestamp":"2019. december. 20. 13:27","title":"Rászorulóknak osztott ételt a Párbeszéd a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint két napja leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart. Magukra gyújtotta a házat, de túlélte.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint két napja leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart. Magukra gyújtotta a házat, de...","id":"20191220_letartoztattak_a_melykuti_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187861a-afbd-4dc0-b9e5-302ece6443d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_letartoztattak_a_melykuti_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. december. 20. 20:53","title":"Letartóztatták a mélykúti gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210fd3e7-5861-4dda-bff9-f1ddbfa41274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a gázolajos SUV-val bőven 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Ezzel a gázolajos SUV-val bőven 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as gyorsulást.","id":"20191220_510_loeros_dizelmotor_az_audi_sq7_divatterepjaroban_abt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210fd3e7-5861-4dda-bff9-f1ddbfa41274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb08f51-da4b-4fc4-b39a-3286b4b5baee","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_510_loeros_dizelmotor_az_audi_sq7_divatterepjaroban_abt","timestamp":"2019. december. 20. 11:21","title":"510 lóerős dízelmotor az Audi SQ7 divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cf6336-dd43-4bbd-aed7-a873883afc32","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai McMaster Egyetem tudósa, Travis Casagrande dupla meglepetést készített az elektronmikroszkóp segítségével.","shortLead":"A kanadai McMaster Egyetem tudósa, Travis Casagrande dupla meglepetést készített az elektronmikroszkóp segítségével.","id":"20191220_mezeskalacs_haz_travis_casagrande","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11cf6336-dd43-4bbd-aed7-a873883afc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c15f49-276f-434b-936d-c37b7d9a93ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_mezeskalacs_haz_travis_casagrande","timestamp":"2019. december. 20. 10:33","title":"Megépítették a világ legkisebb mézeskalács házikóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali tárgyalást akar a szenátusban.","shortLead":"Azonnali tárgyalást akar a szenátusban.","id":"20191220_Trump_maris_megszavaztatna_a_felelossegre_vonasarol_a_szenatust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a9b8ea-5728-4c48-82b3-6b3349cc7d74","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Trump_maris_megszavaztatna_a_felelossegre_vonasarol_a_szenatust","timestamp":"2019. december. 20. 06:25","title":"Trump máris megszavaztatná a szenátust a felelősségre vonásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34682b95-ea66-4d7a-a1c6-24eb1612a9a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jövőben más néven üzemeltetik a golfklubot.","shortLead":"A jövőben más néven üzemeltetik a golfklubot.","id":"201951_continental_golf_klub_szallodasok_apazsiton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34682b95-ea66-4d7a-a1c6-24eb1612a9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ccc065-609a-46f5-966e-8c125c401d5a","keywords":null,"link":"/360/201951_continental_golf_klub_szallodasok_apazsiton","timestamp":"2019. december. 21. 09:00","title":"Nagyágyúkkal üzletelő szállodások szállnak be a golfbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé, ehhez azonban hat magánintézményt államosítottak. A rendelkezés körül még rengeteg a kérdés, és az sem világos, hogy az egyébként is túlterhelt rendszer miért lesz attól jobb, ha teljesen a kormány irányítása alá került. ","shortLead":"Mindent megtesz a kormány, hogy több gyerek szülessen az országban. Most a meddőségi kezeléseket tették ingyenessé...","id":"20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37938485-4179-46bf-9302-4c79f3ab4b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14524cd-f02a-45a6-a5f7-56b2ced43b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_allamositas_meddosegi_kezeles_kaali_forgacs_novak_lombikprogram","timestamp":"2019. december. 19. 18:12","title":"Államosít és ingyenessé teszi a meddőségi kezeléseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]