[{"available":true,"c_guid":"84e13be6-0a4d-45ca-b264-6df80cd5020a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bezár szombat este a Mikulásgyár - közölték a szervezők. A közlemény szerint a karitatív akció keretében eddig már csaknem 20 ezren adták le ajándékaikat a fővárosi Millenáris Parkban. ","shortLead":"Bezár szombat este a Mikulásgyár - közölték a szervezők. A közlemény szerint a karitatív akció keretében eddig már...","id":"20191221_Ma_este_bezar_a_Mikulasgyar_szaz_tonna_adomany_gyult_ossze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e13be6-0a4d-45ca-b264-6df80cd5020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f71b8d-dca4-4ad9-915b-ba32c6f44565","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ma_este_bezar_a_Mikulasgyar_szaz_tonna_adomany_gyult_ossze","timestamp":"2019. december. 21. 11:22","title":"Ma este bezár a Mikulásgyár, száz tonna adomány gyűlt össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök péntek este aláírta azt a rekordösszegű védelmi költségvetési törvényt, amely a többi között anyagi keretet biztosít az űrhaderő létrehozására és szankcionálja az Európába irányuló két új gázvezeték építésében, az Északi Áramlat 2-ben és a Török Áramlatban résztvevőket.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök péntek este aláírta azt a rekordösszegű védelmi költségvetési törvényt, amely a többi...","id":"20191221_Urhadero_a_rekordosszegu_amerikai_vedelmi_koltsegvetesi_torvenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4b172e-3522-4b9f-b4bd-e0a5f85a0372","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Urhadero_a_rekordosszegu_amerikai_vedelmi_koltsegvetesi_torvenyben","timestamp":"2019. december. 21. 09:21","title":"Űrhaderő a rekordösszegű amerikai védelmi költségvetési törvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96 tagját. ","shortLead":"Pénteken összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96...","id":"20191221_Hirhedt_amerikai_bunbanda_majd_szaz_tagjat_vettek_orizetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe13aa-db40-41f0-aee3-7c441e28fbe2","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hirhedt_amerikai_bunbanda_majd_szaz_tagjat_vettek_orizetbe","timestamp":"2019. december. 21. 08:27","title":"Hírhedt amerikai bűnbanda majd száz tagját vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének. Korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy a jelenséget lefényképezzék.","shortLead":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének...","id":"20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ba201f-405a-48a8-a445-be150230f864","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","timestamp":"2019. december. 20. 20:03","title":"Megvan az év tudományos áttörése, egy hihetetlen fotóhoz kapcsolódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","shortLead":"A \"Lady Carneval\" októberben elhunyt énekesét már korábban elbúcsúztatták, de a temetésére csak most került sor. ","id":"20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db248605-7ea9-47bf-b9e2-b6247c82b0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a398e7-9650-4f2b-bf55-f3449ea2a4a7","keywords":null,"link":"/kultura/20191221_Eltemettek_Karel_Gottot","timestamp":"2019. december. 21. 18:10","title":"Eltemették Karel Gottot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát, a játékot így csak jövő januárban adják ki.","shortLead":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát...","id":"20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c47956-61c2-4d61-b167-59a623099500","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","timestamp":"2019. december. 21. 10:03","title":"Kisebb csúszással, de érkezik a Blizzard vadonatúj Warcraft-játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET legfrissebb jelentése alapján. Az elemzés szerint a 2020-as amerikai elnökválasztás ráirányítja a figyelmet a választások megzavarására és manipulációjára irányuló kísérletekre is, amelyek szinte biztosra vehetők a jövő évi voksoláson.","shortLead":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET...","id":"20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4486ceff-30ab-4818-bf6d-8c92aafa9fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","timestamp":"2019. december. 21. 08:17","title":"Van mitől félni: tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]