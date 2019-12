Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2e5d220-01ee-4a38-9903-952ace8157e6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A felvételek meglepően jó állapotúak. ","shortLead":"A felvételek meglepően jó állapotúak. ","id":"20191222_80_eves_lemezen_csendul_fel_a_Mennybol_az_angyal_es_az_O_gyonyoru_szep_titokzatos_ej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2e5d220-01ee-4a38-9903-952ace8157e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fef811-06f7-4f47-bc9a-8d068793af99","keywords":null,"link":"/kultura/20191222_80_eves_lemezen_csendul_fel_a_Mennybol_az_angyal_es_az_O_gyonyoru_szep_titokzatos_ej","timestamp":"2019. december. 22. 13:02","title":"80 éves lemezen csendül fel a Mennyből az angyal és az Ó, gyönyörű szép titokzatos éj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251467cc-379b-4c58-9f8f-f782e91b54b3","c_author":"Révész Sándor","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszusban is gombnyomógépek ülnek, mint nálunk. ","shortLead":"Az amerikai kongresszusban is gombnyomógépek ülnek, mint nálunk. ","id":"20191221_A_parttal_a_neppel_egy_a_micsodank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251467cc-379b-4c58-9f8f-f782e91b54b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1138d3-f2fe-4c51-b8d2-a6bb2eae21ea","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_parttal_a_neppel_egy_a_micsodank","timestamp":"2019. december. 21. 08:57","title":"Révész: A párttal a néppel egy a... micsodánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes támadóval szemben a november 29-i terrortámadásban. Az igazságügyi minisztériumi köztisztviselő Darryn Frost a Press Association brit belföldi hírügynökségnek nyilatkozott és számolt be részletesen a történtekről.","shortLead":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes...","id":"20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff91ab-7fbc-458e-8938-0d0b92faf0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","timestamp":"2019. december. 21. 14:11","title":"Elmesélte, hogyan szállt szembe narválagyarral a londoni késes merénylővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után húzta a Borsod megyei Hejőbábán októberben. \r

","shortLead":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után...","id":"20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218ffc1-5bde-4493-bfef-12ae16800dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","timestamp":"2019. december. 22. 19:57","title":"Már jól van a kutya, akit gazdája a robogója mögé kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8f2e26-bef8-44dd-af84-7e41a50b7fc0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mások mellett Fenyő Miklós, a 30Y, a Muzsikás, a Zagar, a Péterfy Bori & Love Band, a Budapest Bár, a Csík Zenekar és Demjén Ferenc is koncertet ad az év utolsó napjaiban Budapesten. Karácsonykor is több koncertet rendeznek a fővárosban.","shortLead":"Mások mellett Fenyő Miklós, a 30Y, a Muzsikás, a Zagar, a Péterfy Bori & Love Band, a Budapest Bár, a Csík Zenekar és...","id":"20191221_Gazdag_koncertmenu_az_unnepek_alatt_Lesz_pop_rock_dzsessz_es_folk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8f2e26-bef8-44dd-af84-7e41a50b7fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f878dcd5-76b3-45cf-a975-68286efedd49","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Gazdag_koncertmenu_az_unnepek_alatt_Lesz_pop_rock_dzsessz_es_folk","timestamp":"2019. december. 21. 12:01","title":"Gazdag koncertmenü az ünnepek alatt. Lesz pop, rock, dzsessz, és folk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő áprilisban rendeznek meg a Gyulai Pálinkafesztivál keretében.","shortLead":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő...","id":"20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d7e54-0605-4bbf-b654-d441cfcb146f","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","timestamp":"2019. december. 21. 09:33","title":"Elindult a nevezés a Gyulai Pálinkafesztivál párlatversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csanádalbertin járt a volt kancelláriaminiszter.","shortLead":"Csanádalbertin járt a volt kancelláriaminiszter.","id":"20191221_Elarult_egy_titkot_a_miniszterelnokrol_Lazar_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5acbfa0-bb8b-40a2-9379-e183def97a39","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Elarult_egy_titkot_a_miniszterelnokrol_Lazar_Janos","timestamp":"2019. december. 21. 13:21","title":"Elárult egy titkot a miniszterelnökről Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is született Márki-Zay Péter perében. Mindkét eljárás a szegedi bíróságokat érinti, a polgármesterek, igaz, más-más ügyekben, de eltérően a vélekednek az igazságszolgáltatásról.","shortLead":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is...","id":"20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e426f-4580-4db4-80db-731a50c5fc14","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","timestamp":"2019. december. 21. 08:41","title":"Botka László a Szegedi Törvényszékre zúduló össztűzről: A legsötétebb diktatúrát idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]