[{"available":true,"c_guid":"2b50f16c-0337-45ab-a031-2c7f8c237499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a vadonatúj Ford sportkocsi képzeletben több mint öt évtizedet repít vissza minket az időben. ","shortLead":"Ez a vadonatúj Ford sportkocsi képzeletben több mint öt évtizedet repít vissza minket az időben. ","id":"20191224_hagyomanytisztelet_kimaxolva_ime_a_legujabb_shelby_mustang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b50f16c-0337-45ab-a031-2c7f8c237499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb2a714-89ea-4828-9cb4-7da90a67ff2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_hagyomanytisztelet_kimaxolva_ime_a_legujabb_shelby_mustang","timestamp":"2019. december. 24. 06:41","title":"Hagyománytisztelet kimaxolva, íme a legújabb Shelby Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","shortLead":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","id":"20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01964667-c0e2-4f69-90ba-d3d2bf2afc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","timestamp":"2019. december. 22. 17:07","title":"Kilenc iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok 2016 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaafc51a-8759-4039-827c-53ccc8335678","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azért sokat hozott így is a konyhára.","shortLead":"Azért sokat hozott így is a konyhára.","id":"20191222_Nem_dontoget_rekordokat_az_uj_Star_Warsfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaafc51a-8759-4039-827c-53ccc8335678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43143d2-2c5e-42d7-b99c-0351e68e041d","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Nem_dontoget_rekordokat_az_uj_Star_Warsfilm","timestamp":"2019. december. 22. 19:36","title":"Nem döntöget rekordokat az új Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet töltenek be a lelki jóllétben – hangsúlyozzák pszichológusok. Még akkor is, ha nem mindig könnyű meglátni a pozitívumot az ünnepek alatti rohanásban, a családi beszélgetésekben vagy a végeérhetetlen közös étkezésekben.","shortLead":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet...","id":"20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533cfa77-0b85-4df5-9add-5c8d9e1aae86","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","timestamp":"2019. december. 23. 08:15","title":"Élvezze ki – ezért hasznosak lelkileg a családi összejövetelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe978ed0-cfd1-4aaa-85ec-a59251ee3802","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Bravur_a_fideszes_polgarmesterjelolt_elerte_hogy_Gyorben_ne_kelljen_a_hiveknek_parkolasi_dijat_fizetni","timestamp":"2019. december. 22. 12:32","title":"A fideszes polgármesterjelölt elérte, hogy Győrben ne kelljen a híveknek parkolási díjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ...","id":"20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9fb85-d318-44da-8b75-3f3a197db85a","keywords":null,"link":"/360/20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","timestamp":"2019. december. 22. 16:00","title":"Idén elment Lauda, Fonda és Gott - ők hunytak el 2019-ben a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A 16 éves Greta Thunberg az év talán legfontosabb közéleti szereplője, a Világ rovatot vezető szerzőnk szerint az év embere volt idén. Aktivizmusa ezzel együtt megosztó: támogatói szerint az általa kezdeményezett péntekenkénti iskolás klímasztrájkokkal lassan sikerül felhívni az emberiség figyelmét a földi életet veszélyeztető, közeledő klímaválságra, míg ellenfelei azt állítják, a svéd diáklányt a baloldali politikusok és a zöld üzletben érdekelt vállalatok tolják maguk előtt. ","shortLead":"A 16 éves Greta Thunberg az év talán legfontosabb közéleti szereplője, a Világ rovatot vezető szerzőnk szerint az év...","id":"20191223_grete_thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7c29c7-6a29-4964-946d-e53c583045e5","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_grete_thunberg","timestamp":"2019. december. 23. 14:10","title":"Greta Thunberg, a rettenetes ellenfél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ép és várhatóan vasárnap ér földet Új-Mexikóban - közölte az amerikai űrhajózásai hivatal, a NASA szombaton.","shortLead":"A Boeing Starliner tesztűrhajója, amelynek nem sikerült pénteken megfelelő pályára állnia, hogy eljusson a Nemzetközi...","id":"20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52675bf1-096e-43cf-a148-b4a8bcad5ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Ma_er_vissza_a_Foldre_a_Boeing_kudarcot_vallott_urhaja","timestamp":"2019. december. 22. 12:36","title":"Ma ér vissza a Földre a Boeing kudarcot vallott űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]