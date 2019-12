Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","shortLead":"Ha érdeklik a világító felhők, mindenképpen nézze meg a felvételeket.","id":"20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07fe504e-f2d3-47c4-a869-764086246be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b3fa3-7f83-43b2-8f3b-94b5afa005ef","keywords":null,"link":"/elet/20191225_Voros_liderc_legzuhatag_naposzlop__itt_vannak_az_ev_legjobb_magyar_webkamerafelvetelei","timestamp":"2019. december. 25. 09:21","title":"Vörös lidérc, légzuhatag, naposzlop - itt vannak az év legjobb magyar webkamera-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","id":"20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077214d2-80fc-4015-af85-92190d2c0d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","timestamp":"2019. december. 25. 11:51","title":"Karácsonyozni mentek volna, nem szállhattak fel a Volánbusz járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","shortLead":"\"Ez egy igen jó év volt\" - mondta a színész a Kártyavár sorozatban játszott karaktere mögé bújva.","id":"20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb300c0-7fc9-40f5-aa03-5a895c70f71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607739b1-370a-4965-ae6f-497da2b377b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Kevin_Spacey_szexualis_zaklatas_house_of_cards","timestamp":"2019. december. 25. 08:25","title":"Hátborzongató videót közölt a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","id":"20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e164e55c-fa74-4bae-b391-a21148d12146","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 26. 06:41","title":"A szokásosnál is ritkább Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","shortLead":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","id":"20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86156bb9-dea0-4e90-95f9-e2147a259a19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","timestamp":"2019. december. 25. 10:14","title":"Hamarosan munkába áll a világ első elektromos tűzoltóautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai Zsolt szexbotránya. Mészáros Lőrinc világszinten is feltűnővé vált, egykori jobbkeze, Jászai Gellért pedig úgy érezheti magát, mint aki matchboxot kapott luxusautó helyett karácsonyra. Rogán-Gaál Cecília még a nyertesek között van, de hamarosan kiderül, Gaál Cecíliaként is jut-e neki hely azon az oldalon, ahol a pénzt osztják. Lássuk az idei év öt nyertesét és vesztesét.","shortLead":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai...","id":"20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe5d49-e602-4c58-825f-7b43e5cbe691","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","timestamp":"2019. december. 26. 07:00","title":"Gyurcsány felemelkedésétől Borkai bukásáig – az év győztesei és vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891","c_author":"","category":"360","description":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok életszínvonalában okozhat drámai javulást, még az éghajlatváltozást is segíthet leküzdeni.","shortLead":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok...","id":"20191225_A_nok_oktatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e629444-3559-4335-91ca-711a16dd415b","keywords":null,"link":"/360/20191225_A_nok_oktatasa","timestamp":"2019. december. 25. 17:00","title":"A nők oktatása lehet a titkos fegyver a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát megemelik, és 2021-től lesznek igazi Frontex-egységek.

","shortLead":"2019-ben tovább csökkent az Európába érkező illegális menedékkérők száma. Az uniós határvédelmi szervezet létszámát...","id":"20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=256ed708-9a6d-4037-90dd-0c2b6df10971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497265d-afce-48c7-a0f7-a83046ab0ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_Frontex_vezetoje_szerint_tortenelmi_valtozas_az_igazi_EUs_hatarvedok_megjelenese","timestamp":"2019. december. 25. 19:35","title":"A Frontex vezetője szerint történelmi változás az igazi EU-s határvédők megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]