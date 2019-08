Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","shortLead":"A gázspray és a figyelmeztető lövés sem volt elég elrettentésnek.","id":"20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923fcea-1b0d-4271-883e-cf534cf05187","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kessel_tamadt_a_rendorokre_egy_18_eves_ferfi_Debrecenben_meglottek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:39","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy 18 éves férfi Debrecenben, meglőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","shortLead":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","id":"20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7563-035d-4bba-90dd-4c0e352fbb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:21","title":"Erős puttonyos: itt a kereken 600 lóerős hibrid Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfő kedd délután bejelentette, hogy este benyújtja lemondását az olasz államfőnek.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfő kedd délután bejelentette, hogy este benyújtja lemondását az olasz államfőnek.","id":"20190820_Lemondott_az_olasz_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50ba9b-5a10-446e-a37a-37a2869cf7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Lemondott_az_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:27","title":"Lemondott az olasz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szakemberek úgy vélik, hogy egyelőre más miatt érdemes aggódni.","shortLead":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971796a7-2913-4aa0-aedc-c0e81177c5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:03","title":"A WHO szerint a vízben lévő mikroműanyagok nem veszélyesek, de azért még kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült Államok nem ismeri el.","shortLead":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült...","id":"20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcea896-cff0-476a-81d1-d48e4af8a325","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:23","title":"Megtagadták az amerikai vízumot Boris Johnson barátnőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő tájékoztatást, sem a jogszerű ügyintézést nem biztosítják.","shortLead":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő...","id":"201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b88b5b0-13ea-4a29-bd11-cf7cb52c3838","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:00","title":"Légi csaták: „Nem az a csoda, ha nem indul el egy járat, hanem az, ha elindul” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","shortLead":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","id":"20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89ac2b-45e7-4256-bb7c-0055dccbbe3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:47","title":"A vendégeire törte a szélvédőt az albán éttermes, úgy bepöccent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","shortLead":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","id":"20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e72fa3-dd8f-48f4-a23f-c63766982194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:41","title":"Tizennégy autóról lopott kerekeket egy férfi, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]