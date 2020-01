Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica jól van.","shortLead":"A cica jól van.","id":"20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397be6c4-5be4-4a8d-a577-4dd27c0196e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 04. 13:14","title":"Autó motorteréből mentettek macskát a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit nagyobbacska. De ennek a fajtának az esetében nem a csacskaság a lényeg, hanem az, hogy a természetben nem előforduló mesterségesen \"előállított\" hibrid, nagy üzleti potenciállal, és immár magyar vonatkozással.","shortLead":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit...","id":"202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5e257-0c21-4035-8897-02a4c5804acb","keywords":null,"link":"/360/202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","timestamp":"2020. január. 03. 16:00","title":"Erről a magyar kft-ről Justin Biebernek is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","shortLead":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","id":"20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182148d2-bcbc-4dac-994b-d44d2e433fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","timestamp":"2020. január. 03. 10:06","title":"Lezárják a Lánchidat a turistabuszok és a teherautók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a 13 éves fiatal letartóztatását.","id":"20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb7a8d-8b12-40e2-a365-6b01ddc12989","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hatba_szurta_iskolatarsat_egy_lany_esztergomban","timestamp":"2020. január. 03. 09:38","title":"Hátba szúrta iskolatársát egy lány Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630","c_author":"Konok Péter","category":"itthon","description":"Valami biztos megmarad a Nemzeti Összetartozás Évében: a nemzeti szétszakadás.","shortLead":"Valami biztos megmarad a Nemzeti Összetartozás Évében: a nemzeti szétszakadás.","id":"20200103_Konok_Peter_Joslatok_2020ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf8e040-c842-493f-8f88-e3c6ae61e115","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Konok_Peter_Joslatok_2020ra","timestamp":"2020. január. 03. 12:52","title":"Konok Péter: Jóslatok 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdfebe6-ea61-4c11-aa96-32f8f9069af5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbi pénzügyminiszter alapítványa eddig is támogatott teátrumokat.","shortLead":"A korábbi pénzügyminiszter alapítványa eddig is támogatott teátrumokat.","id":"20200104_Oszko_Peter_is_beszallhat_a_fuggetlen_szinhazak_megsegitesebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfdfebe6-ea61-4c11-aa96-32f8f9069af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657613b1-ff7e-48c8-b86b-479982566937","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Oszko_Peter_is_beszallhat_a_fuggetlen_szinhazak_megsegitesebe","timestamp":"2020. január. 04. 10:21","title":"Oszkó Péter is beszállhat a független színházak megsegítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első fél évben még többletet mértek, de aztán megnőttek a kiadások, így 0,1 százalékos volt a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya az első három negyedévben.","shortLead":"Az első fél évben még többletet mértek, de aztán megnőttek a kiadások, így 0,1 százalékos volt a kormányzati szektor...","id":"20200103_kormanyzati_szektor_hiany_adok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca6276-e27a-474c-8bd4-59fcafeff5f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_kormanyzati_szektor_hiany_adok","timestamp":"2020. január. 03. 10:02","title":"Hiába adóztunk sokat, eltűnt a kormányzati szektor többlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","id":"20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b38f53-f075-4572-8f72-e9a84c1de98d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","timestamp":"2020. január. 03. 06:12","title":"Árokba csapódott egy autó Ráckevénél, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]